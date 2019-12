«Am Montag sind Orkanböen möglich»

In den Bergen weht ab Sonntag ein stürmischer Wind. Lokal sind über 100 km/h möglich, wie Roger Perret von Meteonews sagt. Der Hauptsturm folgt jedoch in der Nacht auf Montag und am Montag selbst. «Dann sind in den Bergen auch Orkanböen möglich», so Perret. Auch im Flachland wird es dann zügig: ein starker bis stürmischer Südwestwind weht mit bis zu 90 km/h.

Für etliche Regionen gilt die Warnstufe «Gelb»:

Die Temperaturen bleiben am Sonntag ähnlich mild wie bereits am Samstag. Am Montag bewegen sie sich zwischen sechs und neun Grad, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 1200 Meter.

Am Dienstag kann es sogar ab 500 Metern Schnee geben, allerdings rechnet Perret an diesem Tag nur mit wenig Niederschlag. Am Morgen können zwar vereinzelt nasse Flocken bis in tiefe Lagen fallen, der erste Schnee im Flachland lässt aber weiter auf sich warten.



