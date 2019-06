«Am Samstag war alles noch in Ordnung»

Seit dem Sprung aus einem gemieteten Schlauchboots im Comersee wird die 24-jährige Nati-Spielerin Florijana Ismaili vermisst. «Es ist eine Tragödie, sie war so ein nettes Mädchen und hat immer mit uns gesprochen», sagt eine Nachbarin zu 20 Minuten, die Ismaili seit ihrer frühen Kindheit kennt. «Sie spielte immer hier im Quartier Fussball.»

Die ganze Familie sei stolz auf Ismaili gewesen: «Ihr Grossvater redet immer mit mir, auch über sie und erzählt dann jeweils, wie stolz er sei, dass sie in der Schweizer Nationalmannschaft spielt und wo sie gerade aktuell ist.» Die Fussballerin habe sie aber seit rund zwei Wochen nicht mehr gesehen. Die Familie hingegen am Samstagvormittag: «Sie sassen auf dem Balkon. Doch da war ja noch alles in Ordnung. Als sie am Abend nicht hier waren, dachte ich, dass sie zur Bieler Braderie gegangen sind.»

«Pray for Flori»

Eine Freundin von ihr, die Ismaili über den Fussball kennengelernt hat, sagt: «Ich hoffe, dass es ihr gut geht und sie lebend gefunden wird. Alle mögen unsere Flori und alle hoffen das gleiche wie ich. Unsere Gedanken sind bei ihr.»

Auch in den sozialen Medien ist die Trauer gross. «Ich hoffe, dass Florijana gefunden wird», schreibt ein Fan auf Facebook. «Möge sich das wirklich alles noch zum Guten wenden», hofft eine Frau auf Twitter. Ein Mann schreibt: «Der Familie von Florijana Ismaili viel Kraft und ein Danke an die Rettungskräfte, die sie suchen». Viele geben die Hoffnung nicht auf: «Halten wir die Hoffnung am Leben!», schreibt ein Fussballfan – und erntet viel Unterstützung. Die Behörden suchen fieberhaft nach Ismaili.



(qll)