«Dreckige Arbeitskleider im Zug sind ein No-Go»

Das Pendeln zum Arbeitsplatz oder nach Hause kann für viele Leute anstrengend sein. Nachbarn, die sich die Zehennägel schneiden, laut herumtelefonieren oder geruchsintensive Speisen essen, können die Reise jedoch für einige noch um einiges verschlimmern.

Wir haben die 20-Minuten-Leser gefragt, was sie im öffentlichen Verkehr am meisten stört. Aus über 150 Antworten haben wir in der Bildstrecke eine Auswahl zusammengetragen. Und was nervt Sie am meisten? Erzählen Sie es uns:

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(dk)