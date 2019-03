«Auch IS-Terroristen haben ihre Rechte»

Ausländische Terroristen sollen in Zukunft auch in ihre Heimatländer ausgeschafft werden, wenn ihnen dort die Todesstrafe oder Folter drohen. Nach dem Nationalrat hat am Dienstag auch der Ständerat eine Motion von Fabio Regazzi (CVP) angenommen. Sie fordert, dass Jihadisten, die im Zusammenhang mit dem IS verurteilt wurden, auf jeden Fall in ihr Heimatland ausgeschafft werden, auch wenn es als unsicher gilt.

Vergeblich warnten Simonetta Sommaruga (SP) und ihre Nachfolgerin, Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP), in den Räten vor der Annahme der Motion. Die Sicherheit der Bevölkerung habe erste Priorität, aber die Schweiz müsse sich «an die Grenzen des Rechtsstaats halten», warnte Keller-Sutter. Der Ständerat stimmte trotzdem zu.

«Wir haben die Schnauze voll»

Motionär Fabio Regazzi sagt, wer sich dem IS anschliesse, müsse damit rechnen, dass er ausgeschafft werden könne – auch wenn er dabei sein Leben riskiere. «Das müssen diese Menschen in Kauf nehmen», sagt er. Die Sicherheit des Landes sei wichtiger als das Non-Refoulement-Prinzip. «Bisher wurde die Schweiz von Anschlägen verschont. Sie können aber auch hier jederzeit stattfinden. Wir müssen alles unternehmen, um das zu verhindern.»



Der Bundesrat müsse nun den Willen des Parlaments umsetzen, sagt Regazzi. Dass beide Räte seiner Motion zustimmten, könne auch daran liegen, dass ein Umdenken eingesetzt habe: «Nach all den Anschlägen haben wir die Schnauze voll», sagt Regazzi. Es gehe aber nur um wenige, gravierende Einzelfälle.

Non-Refoulment-Prinzip als Hindernis



Bisher scheiterten Ausschaffungen häufig, weil die Täter in ihrem Heimatland mit Folter oder der Todesstrafe zu rechnen hätten. Das sogenannte Non-Refoulement-Prinzip, das Bestandteil des zwingenden Völkerrechts und der Bundesverfassung ist, verbietet die Ausschaffung in solchen Fällen.



Die Motion habe er eingereicht, weil er «mit Verwunderung» gelesen habe, dass die Ausschaffung von Mitgliedern der «Schaffhauser IS-Zelle» nicht durchgeführt werden könne, obwohl diese vom Bundesstrafgericht verurteilt worden waren.

«Handlanger von Folterknechten»

Zu den Mitgliedern dieser Zelle gehört Osamah M. Geht es nach der Motion, müsste er in den Irak ausgeschafft werden. Er hatte mit Komplizen eine IS-Zelle in Schaffhausen gegründet und sass zwischen 2014 und 2017 eine Freiheitsstrafe in einem Schweizer Gefängnis ab. Seine Ausschaffung scheiterte, weil er für die irakischen Behörden identifizierbar wäre und ihm Folter drohen würde. Mittlerweile lebt M. von der Sozialhilfe, der Kanton kommt für die Kosten seiner Unterbringung auf.

Beat Gerber von der Menschenrechtsorganisation Amnesty sagt, wenn die Motion wortgetreu umgesetzt werde, mache sich die Schweiz zum «Handlanger von Folterknechten». Ein zivilisiertes Land müsse sich aber an das Völkerrecht halten. «Es gibt ein paar letzte Rechte, die auch Terroristen haben», sagt Gerber.

Reine Symbolpolitik?

An eine baldige Ausschaffung von Osamah M. und anderen Tätern glaubt Gerber nicht. «Die Motion ist Symbolpolitik», sagt er. «Der Bundesrat wird das weder durchsetzen können noch wollen.» Der Irak führe etwa «Hinrichtungen im Schnellverfahren» durch. «Die Schweiz wird keine Leute in den sicheren Tod oder in Folterkeller schicken», so der Amnesty-Sprecher.

Das Parlament zeige einmal mehr, dass es glaube, das Problem Terrorismus über die Landesgrenzen entsorgen zu können. Einerseits wolle die Schweiz ihre eigenen Terroristen nicht ins Land zurückholen und ihnen hier den Prozess machen, andererseits wolle man auch ausländische Straftäter auf diese Art loswerden. «Für ein bisschen Symbolik ist das Parlament bereit, elementare Rechtsgrundsätze über Bord zu werfen», sagt Gerber.

IS-Anhänger verlieren Asyl



Sowieso würden verurteilte Straftäter schon heute das Recht auf Asyl verlieren und automatisch einen Landesverweis kassieren. Um die Ausschaffung durchzusetzen, versuche die Regierung, Garantien einzuholen, dass den Straftätern keine Folter oder die Todesstrafe droht, um eine Ausschaffung zu ermöglichen. «Ein Land wie der Irak mit einem dysfunktionalen Rechtssystem kann eine solche Garantie aber gar nicht abgeben.»

Welche Folgen die Motion hat, ist umstritten. Dass Ausschaffungen auch in unsichere Länder vorgenommen werden, sei bereits heute der Fall, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP). Darum gehe es gar nicht. Der springende Punkt sei die Frage, ob die Einzelpersonen jeweils im Einzelfall von Folter und unmenschlicher Behandlung bedroht seien oder nicht. Die Motion sei «nicht so präzise und scharf formuliert».

Im Fall der Mitglieder der Schaffhauser IS-Zelle verspricht Keller-Sutter eine baldige Lösung. Vor kurzem habe eine Besprechung zu den fünf Irakern stattgefunden. Konkret schwebt der Justizministerin die Ausschaffung in einen Drittstaat oder in den Irak gegen diplomatische Zusicherungen vor. «Das wird wahrscheinlich nicht bei allen fünf möglich sein», sagte Keller-Sutter. «Aber wir sind nahe dran.»

(ehs)