«Für mich gibt es nur eines: Europa einen und stärken», schrieb Ursula von der Leyen am Dienstag nach ihrer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin auf Twitter. Die Deutsche gilt als überzeugte Europäerin. Bereits ihr Vater hatte als hoher Beamter in der EU-Kommission gearbeitet, sie selbst ist in Brüssel geboren und teilweise auch zur Schule gegangen. Über ihre Haltung zur Schweiz ist bislang jedoch kaum etwas bekannt.



Was bedeutet der Wechsel für die Schweiz? Wie wird sich die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU nach dem Abgang Jean-Claude Junckers verändern? Als ehemaliger Regierungschef des kleinen Luxemburgs hatte Juncker durchaus Verständnis für die Schweiz. Ihm sei die Schweiz wichtig gewesen, wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus sicherer Quelle bestätigt.

So war es auch Juncker, der der Schweiz entgegenkam und ein Schiedsgericht bei der Streitschlichtung ins Spiel gebracht hatte. Trotzdem verhärtete sich das Verhältnis Schweiz-EU. Mögen Missverständnisse dabei auch eine Rolle gespielt haben.

«Es wird sich grundsätzlich nichts ändern»

Gilbert Casasus, Professor für Europastudien an der Universität Freiburg, ist skeptisch: «An der Haltung der EU gegenüber der Schweiz wird sich mit der Wahl von der Leyens grundsätzlich nichts ändern.» Sie werde genauso auf einen Abschluss des Rahmenabkommens drängen. «Auch sie wird Druck auf die Schweiz ausüben.» Man dürfe sich keine Hoffnungen auf eine Lockerung der EU-Forderungen machen.



Aber: «Es ist eine gute Nachricht, dass Generalsekretär Martin Selmayr nun seinen Abgang angekündigt hat.» Zwei Deutsche in EU-Spitzenpositionen sind zuviel. Selmayr prägte die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen mit der Schweiz und setzte mit der Börsenäquivalenz Druck auf. Wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird, sei noch völlig offen. «Von dieser Person hängt ab, ob im Umgang mit der Schweiz ein gutes Klima und menschliches Vertrauen entstehen kann», sagt Casasus.

Wer folgt auf Hardliner Selmayr?

Das Internet-Magazin «Politico» sieht den Franzosen Olivier Guersent, bisher Generaldirektor für den Bereich Finanzdienstleistungen, als Favoriten für die Nachfolge Selmayrs.



Wie sich das Verhältnis Schweiz-EU weiter entwickeln wird, darauf hat von der Leyen aber nur beschränkt Einfluss. Denn es sind die Mitgliedstaaten, die den Ton im Umgang mit Drittstaaten angeben. In ihren letzten Schlussfolgerungen zur Schweiz Anfang Jahr beharrten sie weiter auf ein Rahmenabkommen als Voraussetzung für neue binnenmarktrelevante Abkommen.



Als kleiner Vorteil könnte sich erweisen, dass von der Leyen aus Deutschland stammt. Sie dürfte sich aufgrund der geografischen Lage ihres Heimatlandes ein wenig mehr für die Schweiz interessieren als beispielsweise ein EU-Kommissionspräsident aus Polen oder Kroatien das tun würde.

«In Geiselhaft des Brexit»

Ausserdem: Die harte Haltung der EU gegenüber der Schweiz ist zu einem grossen Teil dem Brexit geschuldet. Denn unter keinen Umständen will die Union der Schweiz zu grosse Zugeständnisse machen, die dereinst auch London fordern könnte. Die Schweiz befinde sich zurzeit in Geiselhaft des Brexit, fasste eine EU-Diplomatin gegenüber Keystone-SDA die Situation treffend zusammen.

Und an dieser Situation dürfte sich auch unter Kommissionschefin von der Leyen nichts ändern – ausser Grossbritannien zieht seinen Brexit-Antrag zurück.



