In den deutschen Medien ist nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, die FDP-Politiker Thomas Kemmerich dank Stimmen der AfD gewann, von einer «Schande», von einem «Dammbruch» die Rede. Warum ist das Entsetzen in Deutschland so gross?

Es ist so, dass alle Parteien ein stillschweigendes Übereinkommen hatten, nicht mit der AfD zu kooperieren, weil sie nicht als demokratische Partei angesehen wird. Der Aufschrei erklärt sich auch aus der Geschichte Deutschlands. Manche Kommentatoren ziehen gar Parallelen zum Aufstieg der NSDAP in der Weimarer Republik.

Zur Person



Politologin Sarah Engler ist Forscherin an der Uni Zürich und am Zentrum für Demokratie in Aarau. Sie untersucht Wahlen und Demokratiequalität in Europa mit einem Schwerpunkt auf Populismus.

Gelassener reagierte die NZZ. In einem Kommentar schrieb sie, die Wahl sei frei gewesen, das sei Demokratie. Wenn jemand einen Fehler gemacht habe, dann das Wahlvolk, das die AfD zur zweitstärksten Kraft im Landtag machte.

Hier gehen die Meinungen auseinander. Der Rückbau von Demokratie beginnt immer auf demokratischem Weg. Das abschreckende Beispiel ist Ungarn, wo Victor Orban die Meinungsfreiheit und die Demokratie mit demokratischen Mitteln geschwächt hat.

Kemmerich hat am Donnerstag aufgegeben und sein Amt zur Verfügung gestellt. Warum?

Der Druck wurde offensichtlich zu gross. Selbst innerhalb seiner Partei gab es Kritik, vor allem aber auch Stimmen der CDU bis hin zur Bundeskanzlerin Angela Merkel forderten Neuwahlen.

Kann man eine korrekte Wahl einfach so rückgängig machen?

In Thüringen wäre mit Kemmerich eine Person Ministerpräsident geworden, der eine 5-Prozent-Partei vertritt. Auch wenn er nicht mit der AfD zusammenspannt hätte, hätte er kaum eine stabile Regierung bilden können – ohnehin keine, die eine Mehrheit der Wähler vertritt. Darum waren Neuwahlen ein so grosses Thema.

Gewisse Politikwissenschaftler nennen die SVP in einem Atemzug mit der AfD. Hierzulande gibt es aber keinen Aufschrei, wenn die SVP einen FDP-Politiker unterstützt. Warum?

Beide Parteien werden der Gruppe der Rechtspopulisten zugeordnet, da es gewisse inhaltliche Parallelen zwischen den beiden Parteien gibt, etwa im Diskurs «Volk gegen Elite» oder der Migration. Die Thüringer AfD ist aber eine der radikalsten Sektionen der Partei. Die SVP dagegen ist eine traditionelle Partei, die schon lange Regierungsverantwortung hat. Man kann die Situation darum nicht vergleichen, zumal sich auch das politische System stark unterscheidet. Das Schweizer Konkordanzsystem ist auf einen Ausgleich der Kräfte angelegt.

Die Linke Susanne Hennig warf aus Protest einen Blumenstrauss vor Kemmerichs Füsse. Wäre so etwas in der Schweiz möglich?

Das ist natürlich eine symbolische Geste, die einfach die Ablehnung der Wahl auf den Punkt bringt. Ob das bei uns möglich wäre, weiss ich nicht.

Sind die übrigen Parteien mit dem Aufstieg der AfD überfordert, die offenbar die Sorgen der Leute anspricht?

Generell kann man das nicht sagen. Thüringen und Ostdeutschland sind ein spezieller Fall. Die Linke ist die stärkste Kraft Thüringens, wird aber von CDU und FDP ebenfalls nicht als koalitionsfähige Partei angeschaut, weil sie ihre Wurzeln in der SED hat, der Sozialistischen Einheitspartei zu DDR-Zeiten. Das macht die Wahlen sehr kompliziert. In anderen Bundesländern können SPD, Grüne und CDU/CSU noch immer koalieren.



