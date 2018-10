«Autofahrer werden immer ignoranter»

Dieser Tage brauchten Autofahrer auf der meistbefahrenen Autobahn der Schweiz, der A1, viel Geduld. Alleine zwischen Bern und Winterthur ereigneten sich innert nur zwei Wochen fünf Massencrashs mit 26 beteiligten Autos. Mit den Unfällen stiegen auch die unfallbedingten Staustunden – allein im Jahr 2017 um 5,5 Prozent. Mit 56 zusätzlichen Staustunden fiel die Zunahme auf der A1 gegenüber dem Vorjahr am stärksten ins Gewicht. Woher kommt diese Häufung von grossen Unfällen mit vielen Beteiligten?

Um Staus auf Autobahnen zu reduzieren und den Verkehrsfluss zu erhöhen, schlägt der Bundesrat eine Reihe von Massnahmen vor:



- Pannenstreifen-Umnutzung

- Punktuelle Lastwagen-Überholverbote

- Temporäre schrittweise Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf

einzelnen Autobahnteilstücken

- Umfassende Information der Verkehrsteilnehmenden über Staus und

Umfahrungsempfehlungen

- Bewirtschaftung von Autobahnanschlüssen

- Zusätzliche Fahrspuren zur Beseitigung von Engpässen





Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamt für Strassen (Astra), sagt, Hauptursache für die Unfälle sei der geringe Abstand. Mit 56 Prozent sind Auffahrunfälle die häufigste Unfallursache. «Trotz zahlreicher Kampagnen halten sich leider viele nicht an die Abstandsempfehlung», sagt Rohrbach. Die Kombination von geringem Abstand und einer Sekunde Ablenkung könne schlimme Folgen haben: «Ein Schluck Kaffee, ein Biss vom Gipfeli und schon tätschts», sagt Rohrbach. Die Zunahme der Unfälle sei «frustrierend, aber nicht erstaunlich».

Über 130'000 Autos pro Tag

Rohrbach sieht auch die hohe Verkehrsbelastung als Ursache. Auf der A1 zwischen Bern und St. Gallen befinden sich durchschnittlich täglich über 80’000 Fahrzeuge – zwischen dem Bareggtunnel und Winterthur sind es weit über 100’000, bei Wallisellen ZH sogar weit über 130’000 Fahrzeuge. Die meisten Unfälle ereigneten sich zwar unter der Woche zu Spitzenzeiten, sagt Rohrbach. Die Autobahn A1 sei aber mittlerweile nicht nur zu Spitzenzeiten, sondern auch an Sonntagen stark befahren. Die Unfälle vom letzten Wochenende etwa seien neben einzelnen Fahrfehlern auch der hohen Verkehrsbelastung geschuldet.

Bruno Schlegel vom Vorstand des Schweizerischen Fahrlehrerverbands SFV sieht das ähnlich. Die Belastung für Autofahrer sei auf Autobahnabschnitten mit hohem Verkehrsaufkommen und Zu- und Ausfahrten besonders hoch. Dabei fehle häufig die nötige Aufmerksamkeit: «Die Lücken, in die sich Autofahrer reinpressen, werden immer geringer und vom Lenker falsch eingeschätzt», sagt er. Die Autohersteller hätten das Problem erkannt und verbauten Abstandssensoren, die vor zu geringem Abstand warnten. «Wenn Lenker den Sensor aber ignorieren oder gar deaktivieren, nützen auch teure Kampagnen wenig», sagt Schlegel.

«Nur flüssiger Verkehr ist sicher»

Um das Problem in den Griff zu bekommen, sollten überlastete Strecken langfristig ausgebaut werden, sagt Astra-Sprecher Rohrbach. «Nur flüssiger Verkehr ist sicherer Verkehr.» Der Bundesrat schlägt deshalb verschiedene Massnahmen vor (siehe Box). Nicht alle sind unumstritten. So übt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) Kritik an der vorgesehenen dauernden Umnutzung von Pannenstreifen. Die steigere das Unfallrisiko. Die Nutzung von Pannenstreifen müsse von Sicherheitsmassnamen wie stärkerer Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitsreduktion begleitet werden. Dort will auch der Bundesrat ansetzen: Auf einzelnen Autobahnteilstücken hält er eine temporäre Geschwindigkeitsreduktion für sinnvoll.

Für weniger Unfälle könnten aber auch Autofahrer sorgen, indem sie sich nicht hetzen lassen, sagt Thomas Rohrbach vom Astra. «Unfälle sind verantwortlich für Stau, nicht Baustellen. Lieber man nimmt den Fuss vom Gas, anstatt sich verunsichern zu lassen durch einen hektischen Fahrer. So sind alle schneller und sicherer am Ziel.»