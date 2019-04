«Vor dem Unglück gab es halben Meter Neuschnee»

Herr Winkler, am Freitag wurden im Gebiet der Grünhornlücke in der Gemeinde Fieschertal vier Skitourengänger von einer Lawine verschüttet. Wie gross ist die Lawinengefahr jetzt, Ende April, noch?

Auch jetzt im Frühling ist die Lawinengefahr noch nicht gebannt. Sogar im Sommer besteht nach grossem Schneefall Lawinengefahr. Die Lawinengefahr ist nicht an die Jahreszeit, sondern an die Wetterereignisse gekoppelt.

Kurt Winkler ist Lawinenwarner beim Lawinenforschungsinstitut SLF in Davos. (Bild: slf)

Was bedeutet das für die aktuelle Situation?

In Teilen der Schweiz gab es kürzlich gewaltige Mengen an Neuschnee. Im Süden fielen letzte Woche ein bis zwei Meter Neuschnee, im Norden gebietsweise ein Meter. Im Gebiet des Unglücks gab es einen halben Meter Neuschnee. Da ist es nicht überraschend, dass sich Lawinen lösen. Letzte Woche gingen in der Schweiz sicher hunderte Lawinen nieder, jedoch in Geländen, in denen keine Menschen unterwegs waren.

Wie waren die Lawinenverhältnisse zur Zeit des Unfalls an der Grünhornlücke?

In diesem Gebiet herrschte am Freitag zwar «nur» erhebliche Lawinengefahr, Gefahrenstufe drei. Die höchste Gefahrenstufe ist Stufe fünf. Doch auf Stufe drei passieren die meisten Unfälle.

Warum?

Die Situation ist kritisch, verlangt Erfahrung sowie Vorsicht, ist aber doch nicht so schlimm ist, dass man gar keine Skitouren mehr machen könnte.

Wie gross ist die Lawinengefahr in den nächsten Tagen?

Wir publizieren jeden Abend einen neuen Lawinenbericht. Daher kann ich nur für den heutigen Sonntag sprechen. In den Haslitälern bis zum Meiental gilt heute Warnstufe vier. Wichtig ist, dass sich Skitourengänger immer über die aktuelle Situation informieren. Einen guten Überblick gibt unser Lawinenbulletin. Wer sich für eine Tour ausserhalb des gesicherten Geländes entschieden hat, sollte zudem eine Notfallausrüstung dabei haben, falls doch etwas passiert.