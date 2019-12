Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» des Mieterverbandes trifft einen Nerv: Derzeit sprechen sich 63 Prozent der Stimmberechtigten für die Initiative aus, nur 32 Prozent wollen sie am 9. Februar ablehnen. Die Vorlage verlangt unter anderem, dass künftig mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen gemeinnützigen Stiftungen, Wohnbaugenossenschaften oder Vereinen gehören.

Für eine Mehrheit der Befürworter ist das wichtigste Argument für ihre Zustimmung, dass Wohnen ein Grundbedürfnis sei, das bezahlbar sein müsse. Die Initiative setze nur um, was bereits in der Verfassung stehe. Das Hauptargument für die Gegner ist dagegen ein ordnungspolitisches: Der Bund solle nicht in die Marktwirtschaft eingreifen.

«Bei jedem Wechsel steigen die Mieten»

Die Wohnrauminitiative erhält starke Unterstützung von linken Wählern. Je 89 Prozent der Grünen- und SP-Anhänger stimmen der Initiative derzeit zu. Während die SVP-Wählerschaft gespalten ist, lehnen einzig die FDP-Anhänger die Vorlage mehrheitlich ab.

Wenig überraschend ist die Unterstützung in den urbanen Gebieten besonders gross: 72 Prozent der Städter wollen momentan ein Ja auf den Stimmzettel schreiben. Zum Vergleich: Auf dem Land und in der Agglomeration sind es je nur rund 60 Prozent der Stimmberechtigten.

«Zu planwirtschaftlich»

SP-Nationalrat und Mieterverbands-Präsident Carlo Sommaruga spornt das Ergebnis an: «Immer wenn es zu einem Mieterwechsel kommt, steigt der Mietzins – obwohl uns Bundesrat Guy Parmelin und die Immobilienlobby etwas anderes erzählen wollen.» Das merkten die Leute. Er steige deshalb zuversichtlich in den Abstimmungskampf. «Wir wollen einen Teil des Angebots vom Markt entkoppeln.»

Die Umfrage zeige weiter, dass Frauen die Initiative stärker unterstützen als Männer. Sommaruga erklärt das damit, dass die Frauen vielleicht noch immer stärker auf das Haushaltsbudget schauten als die Männer.

Lorenz Hess, BDP-Nationalrat und Co-Präsident des Nein-Komitees, ist wegen der Umfrage noch nicht nervös: «Es ist ein hoher Ja-Wert, das ist unbestritten. Die Erfahrung zeigt aber, dass Initiativen, die gut klingen, an Zustimmung verlieren, sobald die Kampagne losgeht und über Inhalte diskutiert wird.» Hess sagt, die Initiative sei zu radikal und zu planwirtschaftlich. «Es besteht die Gefahr, dass der Markt so verfälscht wird, dass der Schuss gegen hinten losgeht.»

Mehrheit für Diskriminierungsverbot

Zur Abstimmung kommt am 9. Februar auch das Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, nachdem unter anderem die Junge SVP und die Eidgenössisch-Demokratische Union EDU das Referendum ergriffen haben. Der Vorlage stimmen momentan 65 Prozent zu, 32 Prozent lehnen sie ab. 3 Prozent machten keine Angaben zu ihren Stimmabsichten.

Das wichtigste Argument für die Befürworter ist klar: Niemand dürfe aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Viele Nein-Stimmende sehen dagegen die Meinungsfreiheit in Gefahr oder sie sind der Meinung, dass Minderheiten schon heute gleichgestellt seien.



11'164 Personen aus der ganzen Schweiz haben vom 19. bis am 21. Dezember online an der ersten Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage teilgenommen. Die Befragungen werden in Zusammenarbeit mit LeeWas durchgeführt. LeeWas modelliert die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,6 Prozentpunkten. Weitere Informationen gibts hier

