«Abgeschlossene Tür kostete mich 800 Stutz»

Nachdem ein Pärchen aus Chur am frühen Samstagmorgen von einem Mann im Bett überrascht worden ist (20 Minuten berichtete), wird es wohl seine Wohnungstür künftig immer abschliessen. Der betrunkene junge Mann hatte sich schlichtweg in der Hausnummer geirrt und lief in die nicht abgeschlossene Wohnung hinein.

Während die einen also auch bei offener Wohnungstür sorglos schlafen können, schliessen andere immer vorsorglich ab. Jedoch aufgepasst: Wenn es keine Einbruchsspuren gibt, kommt die Versicherung für mögliche Schäden und Diebstahl nicht auf (siehe Box).

Umfrage Schliesst du die Wohnung ab, wenn du zu Hause bist? Na klar. Es ist fahrlässig, es nicht zu tun.

Nein. Wenn ich zu Hause bin, höre ich den Einbrecher ja.

Ich schliesse nicht einmal ab, wenn ich die Wohnung verlasse.

Ich weiss es nicht, ich wechsle mein Verhalten immer.

Die Versicherung zahlt nicht.

Nicht nur der Versicherer, auch der Versicherungsnehmer hat Pflichten. Er muss der Sorgfaltspflicht nachkommen. Sonst können die Entschädigungen gekürzt werden. Im Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (Art. 14 VVG ) steht dazu, dass der Versicherer nicht haftet, wenn der Versicherungsnehmer das befürchtete Ereignis absichtlich herbeigeführt hat. Fehlen an der Tür jegliche Spuren eines Einbruchs, ist klar, dass der Einbrecher ungehindert hineinspazieren konnte. Die meisten Versicherungen haben diesen Artikel auch in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen.



Es gibt aber auch Vorteile, wenn man seine Wohnung offen lässt, findet Redaktorin Anielle. Redaktor Raphael ist anderer Meinung. Hier erklären die beiden ihren Standpunkt.



Pro: Raphael (28): Ich schliesse meine Tür, wenn ich weggehe und wenn ich zu Hause bin. Klar, bisher wollte noch nie jemand einfach so in meine Wohnung eindringen, aber es muss ja nur mal ein Nachbar um Mitternacht besoffen seine Wohnung suchen, dann hat es sich gelohnt. Ich fühle mich einfach sicherer hinter verschlossener Tür. Einzig wenn ich Besuch habe, kommt es mir ein bisschen komisch vor: «Hoi, willkommen in meiner Wohnung – und jetzt schliesse ich dich hier drin ein.» Aber da der Schlüssel ja steckt, kann jeder jederzeit fliehen.

Kontra: Anielle (26): Wenn ich zu Hause bin, schliesse ich nie ab. Ich wohne im dritten Stock eines Wohnblocks und kenne viele meiner Nachbarn. Aus irgendeinem Grund habe ich ein grosses Vertrauen in die Menschen. Ausserdem ist die Haustür unten im Eingang in der Nacht immer abgeschlossen. Ein Vorteil ist auch: Wenn meine Freunde vorbeikommen, kann ich einfach «Herein!» rufen. Eines Abends kamen fünf angetrunkene Partymenschen hereingestürmt und schrien: «Hey, wir sind hier!» Meine Mitbewohnerinnen und ich schauten sie nur verdutzt an und sagten: «Bei uns steigt heute keine Party.» Das war eine lustige Geschichte, und sie waren sehr nett.



(anp)