«Beim Dinner-Date wirkte er angespannt»

Frau Balthus, der «Weltwoche»-Journalist Roman Zeller beschreibt in der aktuellen Ausgabe in einem Artikel ein Rendez-vous, das er bei Ihnen gebucht hat. Sie werfen ihm vor, diesen gegen Ihren Willen veröffentlicht zu haben. Warum?

Die «Weltwoche» hat mich immer wieder um ein Interview gebeten. Ich lehnte stets ab, weil ich mit einer solch rechten Zeitung nicht zusammenarbeiten möchte. Danach meldete sich Roman Zeller bei meiner Agentur als Kunde. Er wollte ein Dinner-Date mit mir buchen. Es verstand sich von selbst, dass er keinen Artikel über das Date veröffentlichen würde.

Warum vertrauten Sie ihm?

Ich war schon skeptisch. Gleichzeitig hatte ich aber auch keinen Grund, ihn nicht als Kunde zu empfangen. Warum sollte ich einen Menschen schlechter behandeln, weil er beruflich für eine Zeitung tätig ist, die mir nicht passt? Ich hatte nichts gegen Roman Zeller als Menschen.

Es war aber schon auffällig, dass sich ausgerechnet ein Journalist einer Zeitung, die bei Ihnen regelmässig auflief, für Ihre Dienste interessierte.

Ich hättte nicht damit gerechnet, dass ein Journalist für eine Dienstleistung Geld bezahlt, um danach einen Bericht zu veröffentlichen. Zudem ist Herr Zeller ein junger Mann. Das reichte für mich aus. Junge Männer sind neugierig.

Wie empfanden Sie das Date?

Ich fand die ganze Zeit, dass er irgendwie angespannt wirkte, und fragte mich, woran es liegen könnte.

Verhielten Sie sich deshalb anders als bei anderen Kunden?

Ja. Ich nahm mir vor, mich so zu verhalten, als würde unser Gespräch aufgezeichnet. So war ich auf der sicheren Seite. Alles, was veröffentlicht würde, würde mich nicht stören. Aber ich war natürlich nie einverstanden, dass er unser Gespräch derart missbraucht. Normalerweise fragt man nach dem Gespräch doch nach, ob die interviewte Person einverstanden ist. Ich denke, es gibt auch in der Schweiz kein Recht, aus allerlei privaten Gesprächen einen Artikel zu veröffentlichen. Aber ich wurde von ihm nicht einmal über den veröffentlichten Artikel informiert.

Wie erfuhren Sie davon?

Als ich gestern Abend meine Mails checkte, sah ich per Zufall auf Google-Alert meinen Namen – und stiess dann auf den Artikel.

Planen Sie rechtliche Schritte gegen den Artikel?

Ich habe noch nie jemanden verklagt. Es ist mir unangenehm, so etwas zu tun. Meine Freunde drängen mich zu einer Klage. Aber ich muss mir überlegen, ob ich mir diesen Stress antun will.