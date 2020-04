«Bezweifle, dass Schulen geöffnet werden sollten»

Am Donnerstag gab Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch Entwarnung: Jüngere Kinder seien keine Träger des neuen Coronavirus und sie infizierten sich auch kaum damit, sagte er vor der Presse. Doch schon am Freitag ruderte er zurück.

Auch Kinder könnten sich anstecken, präzisierte Koch. Gleichzeitig betonte er: «Kinder sind mit Sicherheit keine Treiber dieser Epidemie. Sie sind sehr marginal betroffen.» Koch gab an, sich dabei auf Kenntnisse zu stützen, die ihm Kinderärzte durchgegeben hätten.

Institutsdirektor übt harsche Kritik

Für diese Informationspolitik muss das BAG Kritik einstecken. Besonders lautstark meldet sich Adriano Aguzzi, Direktor des Instituts für Neuropathologie am Universitätsspital Zürich, der auch zum neuen Coronavirus forscht, auf Twitter zu Wort: «Der Schweizer Gesundheitsminister hat verkündet, dass Kinder CoV2 nicht auf andere übertragen. Könnte mich bitte jemand auf eine Arbeit mit Peer-Review (Verfahren zur Qualitätssicherung, Anm. Red.) hinweisen, die dieses erstaunliche Ergebnis beschreibt? Ich scheine das verpasst zu haben.»

