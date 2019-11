«Bin froh über Freispruch von schwerem Vorwurf»

Der Zürcher PR-Berater Sacha Wigdorovits zeigte sich nach der Urteilsbekanntgabe im Prozess um die Nacktselfie-Affäre am Freitag erleichtert. «Das Relevante ist, dass ich von dem gravierenden Vorwurf, ich hätte Beihilfe zur Nötigung begangen, freigesprochen wurde», sagte er.

Sein Verteidiger Valentin Landmann bezeichnet das Urteil, das noch angefochten werden kann, als «sehr sorgfältig begründet». Grundsätzlich seien sie sehr zufrieden, weil sein Mandat vom schwersten Vorwurf freigesprochen wurde, sagt er. «Wir werden das Urteil aber noch sorgfältig prüfen.»

«Sicher eine gerechte Strafe»

Auch Andreas Meili, Anwalt von Geri Müller, ist zufrieden mit dem Urteil. «Aus Sicht von Geri Müller ist dies sicher eine gerechte Strafe», sagte er. Müller habe erwartet, dass das Verhalten Wigdorovits' als strafbar deklariert werde – in welchem Masse sei sekundär. «Der Grundsatz ist relevant.»

Wigdorovits machte sich in der «Nacktselfie-Affäre» rund um den früheren Aargauer Nationalrat Geri Müller nicht der versuchten Nötigung schuldig. Gemäss dem Bieler Einzelrichter Nicolas Wuillemin ist nicht erstellt, dass Wigdorovits Druck aufsetzte auf eine Frau aus dem Kanton Bern, der Geri Müller Anfang 2014 in einem Chat unter anderem Nacktbilder von sich zuschickte.

Bedingte Geldstrafe

Das Regionalgerichts Berner Jura-Seeland in Biel sprach ihn aber der Aufbewahrung und Kenntnisgabe unbefugt aufgenommener Gespräche schuldig. Am Freitag wurde Wigdorovits zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 560 Franken verurteilt, was etwas über 20'000 Franken ausmacht.

2014 brachte die «Schweiz am Sonntag» intime Text- und Bildnachrichten des damaligen Stadtpräsidenten von Baden und Grünen-Nationalrats an die Öffentlichkeit. Das Material hatte Müller aus dem Stadthaus an seine Chat-Partnerin verschickt. «Gerigate» schlug landesweit hohe Wellen und kostete ihn das Amt als Stadtpräsident. Aus dem Nationalrat trat er zurück.

