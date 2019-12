«Lehrer las aus Buch vor – gelernt habe ich nichts»

Lehrer-Boni sollen einen Anreiz bieten, damit sich Lehrpersonen mehr für den Erfolg ihrer Schüler engagieren. FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt und ein Vertreter der Union der Schülerorganisation (USO) sympathisieren mit dieser Forderung. Rund 50 Prozent der Leser stufen ihren Lehrer als zu wenig engagiert oder unterstützend ein. Leser machen ihrem Frust Luft:

L. G.* (17), Lernender: «Mein Lehrer hat mir den Glauben, aus mir etwas machen zu können, gestohlen. Als es in der Sek B um die Berufswahl ging, hatte ich ein Gespräch mit ihm und meiner Mutter. Der Lehrer fragte mich, was ich machen wolle. Ich erzählte ihm, dass ich später einmal gerne ein eigenes Unternehmen aufbauen würde.

Da antwortete er: ‹Ich sehe für deine Zukunft schwarz. Ich denke nicht, dass aus dir etwas wird.› Darauf fragte er, was ich denn einmal für ein Auto haben wolle – und beantwortete die Frage gleich selbst: ‹Einen BMW. Ich denke aber nicht, dass du jemals ein solches Auto fahren können wirst.›

Meine Mutter sass wortlos neben mir. Sie wusste, dass mein Lehrer einfach so ist. Ich bekam von ihm auch immer automatisch die Schuld, wenn es irgendwelche Schlägereien in der Schule gab. Dabei hatte er gar keinen Grund, mich so fertig zu machen. Ich hatte einen Notendurchschnitt von einer 4,5. Mit mir hat er es sich verspielt. Sehe ich ihn heute auf der Strasse, grüsse ich ihn nicht. Mein Ziel ist, ihm eines Tages beweisen zu können, dass ich es doch geschafft habe. Daran arbeite ich hart.»

«Wir brachten uns den Stoff gegenseitig bei»

S. M.* (22), Sachbearbeiter: «In der zweiten Sek erhielten wir einen neuen Bio- und Physiklehrer. Gelernt habe ich bei ihm nichts. Im Unterricht stand er vor der Klasse und las uns einfach mehrere Kapitel vor. Experimente machten wir im Unterricht nie. Hatte man eine Frage, sagte er: ‹Wenn es euch nicht passt, müsst ihr im Internet nachschauen.› Zum Glück hatte ich eine gute Clique, in der wir uns den Stoff gegenseitig beibrachten. Mit viel Lernen ausserhalb des Unterrichts schaffte ich es in den Naturwissenschaften auf eine 4 und in der Physik auf eine 4,5.

Hätte mein Lehrer mehr gemacht, als den Stoff einfach vorzulesen, hätte ich bestimmt bessere Noten geschrieben und auch mehr Freude an den Fächern gehabt. Denn gerade das Fach Physik lag mir eigentlich noch gut. Auch hätte ich die zusätzliche Lernzeit besser nutzen können.»

«Mein Lehrer stellte mich bloss»

L. M.* (24), Pädagogik-Studentin: «In der 4. Primarschulklasse hatte ich einen Lehrer, der mich nur schikanierte. Er las jeweils meine Hausaufgaben der ganzen Klasse vor und stellte mich wegen der Fehler bloss. Alle Kinder lachten mit. Irgendwann erledigte ich die Aufgaben zu Hause zwar noch, nahm sie aber aus Angst nicht mehr mit in die Schule. In der Folge rasselte mein Notendurchschnitt von einer 5 auf eine 3,5.

Unzählige Gespräche meiner Eltern mit dem Lehrer nützten nichts. Meine Mutter begleitete mich auch im Unterricht, um sein Verhalten zu beobachten. Dann liess sich der Lehrer aber natürlich nichts anmerken. Es half also nur noch ein Schulwechsel. Kaum war ich in der neuen Schule, ging es auch wieder bergauf: Ich hatte einen Schnitt von über einer 5. Ohne Probleme schaffte ich den Übertritt in die Sek A, obwohl mein vorheriger Lehrer der Meinung gewesen war, dass meine Leistungen einem Sek-C-Schüler entsprächen. Heute studiere ich Pädagogik und möchte gerne selber Lehrerin werden. Ein Grund dafür sind natürlich meine Erfahrungen: Es darf auch keinen Fall noch mehr Lehrer geben, die ihre Schüler kaputtmachen.»

«Er sagte, ich würde es nie ins Gymi schaffen»

Auch anderen Lesern machten Lehrer Fächer zur Hölle. Leser N. D.* (15) schreibt: «Ich wollte ins Gymi gehen. Ich hatte gute Noten und war auch schlau genug. Nur hat mein damaliger Klassenlehrer mir so oft gesagt, dass ich es nie schaffen würde. In der Folge verschwand meine Motivation und ich ging in die Sekundarschule. Jetzt mache ich eine Lehre als Tiefbauzeichner. Dennoch hat der Lehrer meine Motivation geklaut.»

Auch der Lehrer von Leserin T. G.* spornte nicht zum Lernen an. «Der Mathelehrer in der dritten Sek ‹erklärte› es einmal kurz an der Tafel. Hatte ich Fragen, wurden sie nicht beantwortet. Mir verleidete es so, dass ich das ganze Semester nur zeichnete. Das endete mit einer 2,5 im Zeugnis. Handwerkliche Lehrstellen bekam ich dadurch keine. Bin nun Fachfrau Behindertenbetreuung und total unglücklich.»

*Namen der Redaktion bekannt