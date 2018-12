«Zwei Bürgerliche gewählt – keine Feministinnen»

Frau Bütikofer, im Rekordtempo wurden heute Karin Keller-Sutter und Viola Amherd in den Bundesrat gewählt. Sogar Frau Amherd gelang der Sieg im ersten Wahlgang. Eine Überraschung?

Nein. Das Parlament wählt äusserst ungern Leute, das es nicht kennt. Gegen Insider hat man keine Chance. Wer kauft schon die Katze im Sack? Viola Amherd ist eine bekannte, bestens vernetzte und verlässliche Politikerin. Heidi Z’graggen dagegen ist in Bundesbern trotz intensivem Wahlkampf noch eher unbekannt. Auch dürfte ihr die «Deppen-Affäre» einige Stimmen gekostet haben.

Sarah Bütikofer ist Politikwissenschafterin an der Universität Zürich ist Politikwissenschafterin an der Universität Zürich

Erstmals wurden in der Schweizer Geschichte zwei Bundesrätinnen gleichzeitig vereidigt. Ein historischer Moment, oder?

Grundsätzlich wurde mit der heutigen Wahl einfach dem Anspruch der Frauen in der Schweiz nach einer angemessenen Vertretung in der Regierung Rechnung getragen. Es hat lange gedauert, bis es zur Normalität geworden ist, dass Frauen ohne Nebengeräusche in hohe Ämter gewählt werden.

Frauenorganisationen und Feministinnen feiern die Bundesrätinnen. Welche Signalwirkung hat die Wahl?

Die Wahl zeigt: Frauen und Männer gestalten gemeinsam das Land. Und: Je mehr Frauen Machtpositionen besetzen wollen, desto weniger inkompetente Männer können mitmischen, weil diese gar nicht mehr so weit kommen.

Inwiefern werden nun aber Fraueninteressen mit bürgerlichen Bundesrätinnen überhaupt stärker verfolgt?

Heute wurden zwei bürgerliche Frauen gewählt und keine Feministinnen. Karin Keller-Sutter und Viola Amherd kümmern sich nicht in erster Linie um Frauenfragen. Berührungspunkte gibt es dennoch. Keller-Sutter hat sich als St. Galler Regierungsrätin gegen häusliche Gewalt stark gemacht, Viola Amherd ist beim Kinder- und Jugendschutz sehr engagiert.

Abgesehen von der Frauenfrage: Wie tickt der neue Bundesrat?

Die beiden Bundesrätinnen sind sehr qualifizierte Politikerinnen, die ihre Standpunkte durchsetzen können, aber auch kompromissbereit sind. Ausserdem sind beide bestens bekannt und vernetzt. Das ist förderlich für eine reibungslose Weiterführung der anstehenden Geschäfte. Zuerst aber müssen die Departemente vergeben werden.

Karin Keller-Sutter griff als St. Galler Justiz- und Sicherheitsdirektorin gegen Hooligans durch, galt als toughe Asylpolitikerin und «eiserne Lady». Als Ständerätin kämpfte sie zuvorderst gegen die Rentenreform. Kürzlich äusserte sie sich kritisch gegenüber dem EU-Rahmenabkommen. Rückt der Bundesrat mit ihrer Wahl nach rechts?

Karin Keller-Sutter ist durch und durch bürgerlich. Sie konnte sich aber im Ständerat und zuletzt als Ständeratspräsidentin in vielen Themenbereichen einen Namen machen und zeigen, dass sie eine breit abgestützte, kompromissbereite Netzwerkerin ist. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Mehrheiten im Bundesrat nun stark verschieben werden. In der Europafrage erwarte ich keine Überraschungen. Grundsätzlich ist die Linke im Bundesrat mit zwei Sitzen seit jeher in der Minderheit im Siebnergremium.

Auf Johann Schneider-Ammann, der zunehmend einen amtsmüden Eindruck machte, folgt nun die Powerfrau Karin Keller-Sutter. Profitiert die FDP im Wahljahr davon?

Der Wechsel ist für die FDP eine grosse Chance. Die FDP ist ja eigentlich ein Boys Club. Neben der FDP hat nur die SVP einen noch tieferen Frauenanteil sowohl unter den Gewählten als auch in der Wählerschaft. Mit Karin Keller-Sutter als neue Bundesrätin und Petra Gössi an der Spitze könnte die Partei nun auch für einige unentschlossene Frauen wählbar werden.

Bei der CVP folgt auf Strahlefrau Doris Leuthard Viola Amherd, die als pragmatisch, zurückhaltend und stille Schafferin gilt. Was bedeutet das für die CVP?

Die CVP hat ihren Bundesratssitz vorerst gerettet und kann darum etwas gelassener an die Wahlen vom nächsten Jahr herantreten. Viola Amherd verfügt zwar bisher nicht über Leuthards Ausstrahlungskraft. Aber sie kann im Amt wachsen und an Profil gewinnen. Ich würde nicht ausschliessen, dass sie durch das Amt zu einer Art Landesmutter werden könnte, wie dies auch Ruth Dreifuss gelungen ist.