«Bundespräsident Maurer hörte Moderatorin nicht»

Bundespräsident Ueli Maurer gewährte nach dem Besuch bei Donald Trump CNN ein Live-Interview. Obwohl sich die Moderatorin bemühte, klar und deutlich zu sprechen, übersetzte Maurers Kommunikationschef die Fragen ins Schweizerdeutsche und flüsterte ihm Antworten ein. Insgesamt machte Maurer eine unglückliche Figur: Erst stolperte über das Wort «confidential», dann gab er wenig substanzielle Antworten. Zum Schluss sagte er: «I can nothing say to this issue.»

Im Netz sorgt der Auftritt für einige hämische Kommentare. Teilweise werden auch Maurers Englischkenntnisse infrage gestellt:

Mea culpa des Kommunikationschefs

Doch wie kam es zum missratenen Live-Interview? Peter Minder, Kommunikationschef des VBS, sagt: «Ueli Maurer spricht fliessend Englisch.» Das habe er etwa am Weltwirtschaftsforum in Davos oder am Crypto Summit in Zug bewiesen.

Maurer sei aufgrund der ungünstigen Übungsanlage in die Bredouille geraten: «Nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump beantwortete Bundespräsident Ueli Maurer in einem Marathon Fragen in drei Sprachen. Im CNN-Interview hörte er dann die Moderatorin auf seinem Kopfhörer nicht.» Minder sagt, er habe darum versucht, die Fragen für Maurer zu wiederholen. Selbstkritisch sagt der Kommunikationschef: «Ich hätte das Interview unter den gegebenen technischen Voraussetzungen nicht zulassen dürfen. Es ist mein Fehler.»

Zu reden gab auch der Gästebucheintrag von Ueli Maurer im Weissen Haus, da dieser nicht ganz fehlerfrei ist. Dazu sagt Minder: «Der Bundespräsident hat den Eintrag spontan verfasst.»





(daw)