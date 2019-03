«Bundesrat sieht ein, dass EU-Vertrag chancenlos ist»

Wieso steckt das Rahmenabkommen in der Sackgasse?

Die Bundesräte Ignazio Cassis (FDP) und Guy Parmelin (SVP) sprachen am Mittwoch mit den Sozialpartnern, um eine Lösung im Streit um das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU zu finden. Die Fronten bleiben aber verhärtet. Daniel Lampard vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) schloss nach dem Treffen Zugeständnisse beim Lohnschutz und den flankierenden Massnahmen aus. Ein Abkommen in dieser Form werde man mit dem Referendum bekämpfen.



Warum drohen die Gewerkschaften mit dem Referendum?

Laut Lampart überschreitet der Bundesrat mit dem vorliegenden Vertragsentwurf beim Lohnschutz rote Linien. Unter anderem sollen EU-Firmen, die Arbeiter in die Schweiz entsenden, nur noch vier Arbeitstage bei den Schweizer Behörden melden müssen – heute sind es acht Kalendertage. Auch Adrian Wüthrich, SP-Nationalrat und Präsident des Gewerkschaftsdachverbands Travailsuisse, fordert eine Bestandesgarantie des Schweizer Lohnschutzsystems. Er warnt vor Lohnunterbietungen, wenn die Kontrollen geschwächt werden: «Schweizer Unternehmen würden dadurch nicht mehr konkurrenzfähig und würden die Löhne im Inland drücken wollen.»

Was sagen die Arbeitgeber und das Gewerbe?

Der Arbeitgeberverband ist bereit, den Rahmenvertrag zu unterstützen – aber nur, wenn Präzisierungen vorgenommen würden. Unter anderem müsse die Schweiz die Möglichkeit haben, neue flankierende Massnahmen bei aussergewöhnlichen Situationen einführen zu können, sagt Präsident Valentin Vogt. Er erwähnte etwa einen starken Franken. Und Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler sagte, man habe Bedenken etwa beim Lohnschutz, der Unionsbürgerrichtlinie oder der Rolle des EU-Gerichtshofs in Streitfällen.

Wie stehen die Parteien zum Rahmenabkommen?

Die FDP hat sich als einzige Bundesratspartei für eine Paraphierung des Abkommens ausgesprochen. Die SVP lehnt den Entwurf kategorisch ab. Die CVP verlangt Nachverhandlungen: Sie forderte unter anderem, dass eine Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie im Abkommen explizit ausgeschlossen wird. Für die SP kommt ein Ja nur dann infrage, wenn es mit der Einhaltung des Lohnschutzes einhergeht.

Wie geht es es weiter?

Die EU erwartet vom Bundesrat bis Juni einen Entscheid. Die Börsenäquivalenz gewährte die EU auch nur bis zu diesem Zeitpunkt. In der Schweiz wachsen aber die Zweifel, dass es bis dahin eine Lösung gibt. So sagt Corrado Pardini, SP-Nationalrat und Vertreter der Gewerkschaft Unia: «Der Bundesrat kommt langsam zur Einsicht, dass der vorliegende Entwurf ungenügend und in der Schweiz chancenlos ist.» Er werde nicht darum herumkommen, erneut das Gespräch mit Brüssel zu suchen. «Jetzt ist Leadership gefragt.» Wegen der Wahlen in der EU im Mai und im Oktober in der Schweiz rechnet er nicht mehr mit einer Einigung im laufenden Jahr.

(daw/bz/sda)