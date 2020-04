«Dank Corona habe ich aufgehört zu rauchen»

Jeder Raucher weiss selber, dass Rauchen schadet. Die tatsächlichen Schäden machen sich aber oft nicht sofort bemerkbar, was es für viele umso schwieriger macht, mit dem Rauchen aufzuhören.

Seit einiger Zeit mehren sich die Hinweise darauf, dass das Rauchen auch einen Einfluss darauf hat, ob eine Corona-Erkrankung mild verläuft oder ob sie schwere Symptome nach sich zieht: «Es gibt viele Hinweise darauf, dass das Rauchen einer der grossen Risikofaktoren dafür ist, dass man viel stärker vom Coronavirus betroffen ist oder sogar daran stirbt», zitierte Bild.de kürzlich etwa den deutschen Europapolitiker und Arzt Peter Liese.

Einige 20 Minuten-Leser haben die Artikel bei 20 Minuten zum Anlass genommen, dem Rauchen zu entsagen. Mit Erfolg, wie eure Rückmeldungen zeigen:

Timo, 29

«Als Covid-19 langsam im Jahr 2020 ankam, war ich noch in Bali und genoss die Sonne. Ich hatte schon einige Monate zuvor gemerkt, dass ich genug hatte vom Rauchen und den Schlussstrich ziehen wollte. Doch gerade im sozialen Umfeld lässt man sich schnell zu einer Zigarette hinreissen. Also nutzte ich die Chance, da ich derzeit wegen der Pandemie so oder so niemanden treffen soll, und lasse das mit dem Rauchen einfach sein. Es ist ja eh schon dämlich genug, dass man sich vergiftet und dafür auch noch bezahlt. Ich wünsche jedem die Kraft, mit dem Rauchen aufzuhören.»

Zoran, 39

«Ich habe nach dem Bericht über eine Engländerin, die wegen Corona auf der Intensivstation lag und Raucher warnte, tatsächlich aufgehört zu rauchen. Geholfen haben mir dabei ein Buch und ein Youtube-Video. Man muss einfach wissen, dass es mehr Gründe gibt, Nichtraucher zu sein. Mit reiner Willenskraft mit dem Rauchen aufhören zu wollen, ist für mich der falsche Weg. Man muss es aus der Überzeugung tun, dass das Rauchen einem schadet.»

Josef, 44

«Corona kam, verbreitete sich und tötete. Wenn man eins und eins zusammenzählt, kommt dabei heraus, dass sich das Rauchen und eine Lungenkrankheit nicht vertragen. Mit dem Lockdown kam deshalb auch mein persönlicher Marlboro-Lockdown. Seitdem habe ich keine Zigarette mehr angerührt, meine sieben Päckchen stehen immer noch in der Küche. Das Bedürfnis ist weg, aber vielleicht reizt es mich wieder, wenn ein Medikament oder eine Impfung gegen Corona erhältlich ist.»

Enah, 32

«Am 23. März habt ihr einen Artikel gebracht über das Rauchen und Corona – und mich so ermutigt, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich kaufte mir noch am selben Abend das Hörbuch ‹Endlich Nichtraucher›. Ich habe jeden Tag ungefähr eine Stunde davon gehört und voilà, ich bin seit 22 Tagen rauchfrei und überglücklich darüber.»

Beat, 66

«Nachdem ich bei 20 Minuten kurz nach dem Lockdown einen Bericht darüber gelesen habe, wie sich das Rauchen auf eine Erkrankung mit Covid+19 auswirkt, habe ich sofort meine Zigaretten auf die Seite gelegt. Seit diesem Tag rauche ich nicht mehr und ich bin stolz auf mich. Ein Dank gilt auch 20 Minuten, aufgrund des Artikels ist es mir selbst nach 40 Jahren sehr leichtgefallen, die Glimmstängel wegzulegen.»

(dgr)