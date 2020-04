«Sie kommen erst, wenn es zu spät ist»

«Es ist einfach wichtig, dass Sie zum Arzt gehen und nicht daheim bleiben, wenn es Ihrem Kind nicht gut geht», sagt Georg Staubli, Leiter der Notfallstation vom Kinderspital Zürich in einem Video, das auf der Website der Kispi zu finden ist. Schon bei der Pressekonferenz von Samstag betonte Daniel Koch vom BAG, man müsse auch andere Krankheiten als Corona ernst nehmen. Besonders Eltern zögerten nun zu lange, ihre Kinder ins Spital zu bringen.

Wer sich Sorgen mache, dass sich das Kind mit Corona infiziert hat, wird zu einem gesonderten Eingang im Spital verwiesen, so Staubli vom Kispi Zürich. Angst vor einer Coronainfektion des Kindes im Spital müsse man aber nicht haben. «Das Kind steckt sich bei uns nicht an», versichert der Notfallarzt. Daher sollen Eltern umgehend einen Kinderarzt oder eine Notfallstation aufsuchen, wenn das Kind sich unwohl fühle oder Hilfe braucht.

Ernstzunehmende Reduktion bei Notfällen

Die Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin teilt mit, es gebe rund einen Drittel weniger Notfallpatienten als vor der Pandemie. Das Universitätsspital Basel bestätigt, dass es eine «deutliche und ernst zu nehmende Reduktion bei Notfällen» gäbe, so Mediensprecher Nicolas Drechsler. «Insbesondere bei jenen, die wegen Verdachts auf Herzinfarkt oder eines Schlaganfalls zu uns kommen, sind die Zahlen deutlich rückläufig.»

Die Patienten suchten das Spital häufig später auf. «Manchmal zu spät», so Drechsler. Bei plötzlichen Funktionsausfällen und Thoraxschmerzen solle man sofort auf den Notfall. Es gäbe keinen Grund, das Spital zu meiden, wenn man Hilfe brauche, betont der Mediensprecher des Universitätsspital Basel.

Alle Altersgruppen

Auch beim Instelspital Bern kam es in letzter Zeit zu einer deutlichen Abnahme von Notfällen in allen Altersgruppen. «Es ist festzustellen, dass weniger Patienten mit Herz-, Hirn und Bauchproblemen sowie Infektionen die Notfallstationen besuchen», so Mediensprecher Alex Josty.



(jas)