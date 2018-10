Herr Stoll, was bedeutet das Urteil gegen die 17-Jährige, die das «Du wirst sterben»-Video erstellte?

Es ist sicherlich ein Urteil mit Signalwirkung, das vielen Jugendlichen nun zeigt: Andere so zu bedrohen und zu mobben, kann ernsthafte Konsequenzen haben. Der Fall aus Spreitenbach ist ein krasses Beispiel, das die Leute aufschreckt.

Psychotherapeut Marc Stoll



Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Adriana wurde lediglich mit einer «persönlichen Leistung» bestraft. Schreckt das Mobber tatsächlich ab?

Ja, denn es geht mehr um ein Signal – im Sinne von: Ein solches Video zu machen, ist falsch. Die jugendlichen Täter sind sich der Auswirkungen ihres Mobbings oft gar nicht bewusst. Sie denken gar nicht so weit. Da ist so ein Urteil wichtig. Es wird aber natürlich weiterhin Jugendliche geben, die so weit gehen wie die Täterin in diesem Fall. Wer eine impulsive Persönlichkeit hat, der handelt, bevor er die Folgen abschätzen kann.

Ist das Mobbing auf Social Media einfacher als im persönlichen Kontakt?

Die Hemmschwelle ist sicher tiefer, und die Reaktion ist weniger sichtbar. Ausserdem kann man auch aus der Anonymität heraus mobben. Wenn einer einmal anfängt, einen gemeinen Kommentar zu schreiben, fühlen sich andere ermutigt, noch gemeiner zu sein. Die Täter geraten in einen Sog. Allerdings kann ich aus meiner Erfahrung sagen: Wer auf Social Media gemobbt wird, erlebt dies auch im realen Leben, es beschränkt sich nie nur auf einen Kanal. Und: Cybermobbing hinterlässt Beweise.

Was heisst das?

Beleidigungen auf dem Schulhof lassen sich schwer nachweisen, Mobbing-Videos und beleidigende Nachrichten sind für die Opfer zwar schlimm, aber man kann sie zumindest speichern und als Beweis vorlegen. So glauben einem Dritte einfacher und die bösen Kommentare oder Drohungen fahren schwarz auf weiss viel stärker ein als eine Erzählung. Wenn Eltern sehen oder lesen, was ihr Kind getan hat, reagieren sie schneller.

Warum mobben denn Jugendliche überhaupt?

Da gibt es natürlich verschiedene Motivationen. Jugendliche lernen gerade erst, sich in einem sozialen Gefüge eigenständig zu bewegen, sie merken wie sie auf andere wirken und wollen sich in der Gruppe beweisen. Ein Weg dazu ist natürlich, andere schlecht zu machen. Die meisten Täter verstehen aber nicht, was sie damit auslösen und hören auf, sobald man interveniert und ihnen klarmacht, wie stark das Opfer leidet. Es gibt aber natürlich auch Täter, die gezielte, böse Absichten haben. Diesen kann man nur mit Sanktionen Einhalt gebieten; etwa dass die ganze Klasse ihnen sagt: «so nicht».

Welche Folgen hat denn das Mobbing für die Opfer?

Den Opfern wird der Boden unter den Füssen weggezogen, ihr Selbstwert wird zerstört. Je länger das Mobbing andauert, desto schlimmer. Man traut sich nicht mehr, soziale Kontakte aufzubauen, zieht sich zurück. Angst und Depressionen sind oft die Folge. Mobbing ist etwas vom Schlimmsten, was der Psyche der Opfer passieren kann.

Was soll man tun, wenn man gemobbt wird?

Oft schämen sich Opfer und verharmlosen das Mobbing. Doch das ist falsch: Man muss sich Hilfe holen, bei den Eltern, Fachstellen, Lehrern. Wenn man sich das nicht traut, hilft es auch, die Unbeteiligten in der Gruppe, etwa Klassenkameraden auf seine Seite zu ziehen. Viele schauen beim Mobbing nur zu, das hilft den Tätern. Wenn aber ein Unbeteiligter aufsteht und dem Platzhirsch «hör auf!» sagt, dann kann das eine grosse Wirkung haben. In vielen Fällen kann eine Intervention helfen, manchmal ist die Situation aber so schwierig, dass zum Beispiel ein Schulwechsel die einzige Option ist.

