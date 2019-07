«Das Poulet war zum Teil noch blutig»

In der Militärkaserne in Sion leiden 90 Soldaten an Durchfall. Es ist der dritte Fall innert eines Monats: Anfang Juli hatten Armeeangehörige in Bière VD und in der Kaserne in Jassbach im Emmental mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen.

10 Minuten auf 70 Grad erhitzen



Laut dem Reglement 60.006 d, das Kochrezepte enthält, müssen Speisen, die zur Fertigung oder als Restenverwertung nochmals erwärmt oder regeneriert werden, während 10 Minuten auf eine Temperatur von 70°C erhitzt werden. «Nur so können Mikroorganismen abgetötet werden.» Voraussetzung sei, dass Speisen vorgängig richtig abgekühlt worden seien.



20 Minuten hat mit einem Armeeangehörigen in Sion gesprochen. Er sagt: «Einigen Soldaten geht es wirklich schlecht.» Die Krankenstation sei überlaufen. Andere hingegen würden simulieren, weil morgen eine schwere Übung anstehe. Diese sei bei der aktuellen Hitze besonders heftig. Den Armeeangehörigen sei nun ein Mundschutz verteilt worden. Die WCs würden desinfiziert.

«Ich esse lieber Snickers und Mars»

Soldaten spekulieren, inwiefern die Zustände in der Küche für die Erkrankungen verantwortlich sind. Ein Armeeangehöriger sagt: «Es wird unhygienisch gekocht hier.» Er sagt, am Montag sei am Mittag Poulet auf den Teller gekommen. «Es war zum Teil noch blutig.» Am Montagabend habe es überdies Poulet-Cordon-bleu gegeben. Am Donnerstag seien dann die Pouletreste vom Montag aufgetischt worden, behauptet er. Er frage sich, wo die Lebensmittelinspektoren bleiben würden.

Er selbst sei bislang nicht betroffen, da er wohlweislich nur den Reis und den Couscous gegessen habe. «Ich esse lieber Snickers und Mars. Der Zucker ist nicht gesund, aber es ist alleweil besser, als krank zu werden.» Ein 20-Minuten-Leser, der vor Ort ist, glaubt ebenfalls ans Poulet als Ursache: «Ein Rekrut hat nur Couscous gegessen und hat keine Probleme.»

Untersuchungen laufen

Armee-Sprecher Daniel Reist sagt zu 20 Minuten, Ärzte der Armee untersuchten den Fall vor Ort. Was die Magen-Darm-Probleme ausgelöst habe, lasse sich noch nicht sagen. Zu den Vorwürfen des Soldaten, dass halbgares Poulet Tage später wieder aufgewärmt worden sein soll, äussert sich Reist nicht.

Reist sagt, es gebe im Juli tatsächlich eine ungewöhnliche Häufung von Magen-Darm-Fällen. Einen Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen gebe es aber nicht. Dass die Schweizer Armee ein Hygieneproblem in der Küche habe, könne man nicht sagen. «Klar ist, dass es beim Zusammenleben auf engem Raum bei grosser Hitze mehr Hygieneprobleme gibt.»

Nach dem Vorfall in Jassbach BE wurde ebenfalls über Poulet als Auslöser spekuliert. Die Untersuchung dazu läuft noch, wie die Militärjustiz auf Anfrage mitteilt. In Bière hatte ein verdorbener Salat den Durchfall ausgelöst.

Kontrollen möglich

Für die Hygiene in den Kasernenküchen sind die kantonalen Lebensmittelinspektoren zuständig. Sie können jederzeit während der Betriebszeiten der Küche Kontrollen durchführen. «Die Kontrollen erfolgen in der Regel unangemeldet», heisst es im Reglement «Lebensmittelhygiene in der Armee».

Zusätzlich überwacht das Lebensmittel-Hygieneinspektorat der Armee die Küchen. Armee-Sprecherin Delphine Allemand erklärte 20 Minuten nach dem Vorfall in Jassbach, dass Mängel sofort behoben würden. «Fehlbare Personen können disziplinarisch bestraft werden.»

