Das droht Lenkern am Handy, die Unfälle bauen

Herr Moor, ein Autofahrer erfasste am Mittwoch Pannenhelfer E. A.* auf der A1 in Oberbüren SG, das Opfer erlag seinen Verletzungen. Offenbar war der Autofahrer am Handy gewesen. Welche Strafe droht einem solchen Unfallverursacher?

Dem Autofahrer droht eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung der Verkehrsregeln. Wenn er abgelenkt war und seine volle Aufmerksamkeit nicht dem Strassenverkehr widmete, ist eine Sorgfaltspflichtverletzung gegeben und der Tatbestand der fahrlässigen Tötung wohl erfüllt.

Yann Moor ist Verkehrsanwalt bei der Kanzlei Prof. Giger & Partner in Zürich.



1967 wich ein Autofahrer bei Dunkelheit im letzten Moment einem Stuhl aus, der sich auf der Autobahn befand. Wegend es Ausweichmanövers geriet sein Fahrzeug ins Schleudern – der Autofahrer verunfallte. Der Lenker erhielt wegen Nichtbeherrschung des Fahrzeugs und Nichtanpassung der Geschwindigkeit eine Busse von 30 Franken. Das Bezirksgericht sprach den Fahrer auf dessen Begehren frei. Die Begründung: Er sei auf der Autobahn nicht verpflichtet gewesen, die an sich nicht übersetzte Geschwindigkeit von 95km/h zu reduzieren, um sie der Reichweite der Abblendlichter anzupassen.



Der Fall gelangte bis vor Bundesgericht. Im legendären «Stuhlentscheid» kam das Bundesgericht zum Schluss, dass Lenker auch auf der Autobahn auf Sichtweite anhalten können müssen.





Muss der Fahrer auch mit einer Gefängnisstrafe rechnen?

Fahrlässige Tötung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Liegen keine entsprechenden Vorstrafen oder erschwerende Umstände vor, ist eine Gefängnisstrafe aber unwahrscheinlich. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass der Lenker mit einer Geldstrafe auf Bewährung davonkommt.

Für die Familie des Hinterbliebenen ist das wohl eine zu milde Strafe.

Das Strafrecht bezweckt vor allem die Resozialisierung eines Täters. Zudem muss der Lenker ohnehin genug leiden: Er muss für den Rest seines Lebens mit der Schuld leben, einen Menschen wegen einer Unachtsamkeit getötet zu haben.

Wird bei einem Unfall routinemässig abgeklärt, ob Handykonsum eine Rolle gespielt hat?

Besteht bei einem Unfall der Verdacht, dass der Verursacher das Handy benutzt haben könnte, wird es in der Regel sofort beschlagnahmt. Die Polizei prüft dann zum Beispiel, ob mit dem Handy zum Unfallzeitpunkt ein Anruf getätigt oder eine Nachricht verschickt wurde.

Angenommen, der Pannenhelfer hat während seines Einsatzes den Pannenstreifen überschritten: Würde sich dies strafmildernd auf den Fahrer auswirken?

Nein. Fahrzeuglenker müssen auf der Strasse immer mit etwas Unerwartetem rechnen und daher beide Hände am Steuer haben. Es ist möglich, dass Gegenstände plötzlich auf die Strasse fallen, sich unvermittelt ein Stau bildet, ein Geisterfahrer entgegenkommt oder auch plötzlich Menschen und Tiere auf der Strasse auftauchen. Legendär in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Stuhlurteil (siehe Box). Wenn man nur schon eine Sekunde auf das Handy statt auf die Strasse blickt, kann dies fatale Folgen haben.

Gemäss dem Touring Club Schweiz benutzen 40 Prozent auf Schweizer Strassen am Steuer das Handy. Gegen das Handy am Steuer wurden schon diverse Kampagnen lanciert. Warum greifen Autofahrer trotzdem immer noch zum Handy?

Weil das Handy im Alltag unser ständiger Begleiter geworden ist, unterschätzen die Leute dessen Gefahr beim Autofahren. Um zu telefonieren, sollte man im Fahrzeug unbedingt eine Freisprechanlage einrichten. Wer sich am Steuer gern dazu verleiten lässt, Nachrichten ins Handy zu tippen, sollte es am besten auf Flugmodus stellen – oder das Handy gleich in den Kofferraum sperren.



*Name der Redaktion bekannt