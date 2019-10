«Das sind aus meiner Sicht Kindsköpfe»

Bei der Credit Suisse überschlagen sich die Ereignisse: Die rechte Hand des CS-Konzernchefs Tidjane Thiam, COO Pierre-Olivier Bouée, und der Sicherheitschef sind weg. Sie zogen die Konsequenzen aus der aufgeflogenen Beschattung von Iqbal Khan, dem Ex-Chef der internationalen Vermögensverwaltung bei der Credit Suisse (CS). Zudem wurde bekannt, dass ein Mittelsmann, der die Bespitzelung arrangierte hatte, Suizid begangen hat.

Aus Sicht der Grossbank ist die Affäre bereits abgehakt. Am Dienstagmorgen sprach der Verwaltungsrat CEO Tidjane Thiam das Vertrauen aus, nachdem eine Anwaltskanzlei den Fall untersucht hatte. Thiam soll nichts von der Überwachung gewusst haben. Wirtschaftspolitiker von links bis rechts sparen dennoch nicht an Kritik an der Führungscrew der Grossbank.



«Da ist irgendetwas krank»



So sagt CVP-Nationalrat Alois Gmür (64) zu den Vorgängen bei der Grossbank: «Das sind von mir aus gesehen Kindsköpfe. Dass man auf der Teppichetage miteinander einen solchen Krach hat und einander überwacht, ist ein Misstrauen, das ich fast nicht verstehen kann. Daher finde ich es unwürdig.» Zum Suizid des Mittelmannes sagt der Bierbrauer: «Es ist nicht zu glauben, was da abgeht. Da ist irgendetwas krank.»

Unwürdig sei es gerade für das Unternehmen CS, das Vertrauen schaffen sollte und dem man einen Haufen Geld anvertraut. Das Geld als CS-Kunde einfach so abzuziehen, wäre wahrscheinlich eine Überreaktion. «Wäre ich CS-Kunde, würde ich die Sache aber weiterverfolgen. Ginge es so weiter, würde ich das Geld abziehen», sagt Gmür.

CS zieht aus der Bespitzelungsaffäre Konsequenzen

SP: Bezeichnend für Kulturproblem bei der Grossbank

Für SP-Fraktionschef Roger Nordmann ist die Affäre wie aus einem Film. «Die Geschichte ist bezeichnend für eine Bankenwelt, die ausser Rand und Band geraten ist und bei der alle 10 bis 20 Jahre einmal der Staat eingreifen muss.» Nordmann diagnostiziert ein riesiges Kulturproblem bei den Grossbanken: «Es ist peinlich für die ganze Branche.»

Die Banken seien eine geniale Erfindung, stünden aber komplett neben den Schuhen. Mit dem Suizid des Mittelsmannes bekomme die Geschichte noch eine tragische Note. «Ein Grund mehr, dass sich die Banken wandeln», sagt Nordmann. Es brauche dafür mehr Eigenmittel und weniger Rendite, damit die Exzesse aufhörten. Ob die Credit Suisse an der Spitze weitere personelle Konsequenzen ziehen muss, will Nordmann nicht beurteilen: «Ich bin zum Glück nicht zuständig. Sie sollen selber schauen.»

SVP: Ein Schweizer soll übernehmen

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi verfolgt die Affäre als ehemaliger CS-Mitarbeiter – er arbeitete von 2004 bis 2006 für die Bank – aufmerksam: «Es ist speziell, was unter Thiam so für Sachen laufen», sagt er zur Überwachung von Ex-CS-Manager Iqbal Khan. CEO Thiam sage, er habe davon nichts gewusst. Ob das stimme, wisse er nicht, sagt Aeschi. «Der Sicherheitschef, der nun gehen muss, ist aber ein enger Weggefährte Thiams.» Es sei die Aufgabe eines CEOs, informiert zu werden. «Er trägt letztlich die Verantwortung.»

Es tue weh, die einst so stolze, von Alfred Escher gegründete Bank in diesem Zustand zu sehen. «Der Aktienkurs hat bereits gelitten.» Die Führung müsste dafür sorgen, dass die Bank in ruhigere Gewässer steuere, wie das der UBS unter dem Tessiner Sergio Ermotti gelungen sei. Bei der CS gebe es ein ausländisches Management, das nicht zur Bank schaue. «Statt mit strategischem Weitblick zu agieren, trägt man persönliche Fehden aus.» Er hoffe, dass bald ein neuer CEO übernehme – «am liebsten ein Schweizer».



(daw/bz)