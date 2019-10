«Das tut mir leid für unsere Kunden»

Herr Meyer, Sie haben an der Pressekonferenz in Bezug auf unpünktliche Züge von Planungsfehlern der SBB gesprochen. Was lief falsch?

Der grösste Fehler unterlief bei der Lokführer-Planung. Wir unterschätzten den zusätzlichen Bedarf an Lokführern, der durch zusätzliche Ausbauten, Unterhaltsarbeiten und Zusatzveranstaltungen wie etwa das Schwingfest ausgelöst wurde.

Umfrage Wie zufrieden sind Sie mit der Pünktlichkeit der SBB? Die Züge sind sehr pünktlich.

Ich ärgere mich oft über unpünktliche Züge.

Manchmal sind die Züge unpünktlich. Das finde ich aber nicht schlimm.

Ich fahre selten Zug.

Die SBB muss viele neue Lokführer einstellen. Ist es schwierig, diese zu finden?

Eine Zeit lang gab es Stimmen, die davon sprachen, dass es in fünf Jahren keine Lokführer mehr brauche. Darüber ärgerte ich mich masslos. Doch nun wurde erkannt, dass Lokführer einer der attraktivsten und sichersten Berufe ist. Man arbeitet mit der neuesten Technologie und die neuen Züge werden 25 Jahre lang im Einsatz sein. Mindestens so lange brauchen wir dann auch die ausgebildeten Lokführer.

80 Prozent der Baustellen werden den Zuständigen des Personenverkehrs zu spät gemeldet. Wieso?

Das ist ein internes Problem. Unsere Infrastruktur sollte grössere Baustellen mindestens sechs Monate im Voraus beim Personenverkehr melden, damit nicht alle Dienstpläne durcheinander gewirbelt werden. Bis jetzt war die Vorlaufzeit oft nicht ausreichend. Daran wird nun gearbeitet.

Auch an der Kundeninformation wollen Sie arbeiten...

Genau, wir werden noch in diesem Jahr eine Push-Funktion einrichten. Damit können die Kunden frühzeitig über Unregelmässigkeiten auf ihrer Reisestrecke informiert werden.

Wird in Zukunft vermehrt auf Busse gesetzt?

Es kann wirtschaftlich und ökologisch von Vorteil sein, wenn der eine oder andere Zug an Randzeiten durch Busse ersetzt würde. So hätten auch die Infrastruktur-Unternehmen grössere Zeitfenster, um Bauarbeiten zu erledigen. Das würde die Verbesserung des Schienenzustandes erleichtern.

Was würden Sie heute besser machen als in letzter Zeit?

Ich würde viel häufiger beten, dass die von uns bestellten Züge rechtzeitig geliefert werden. Der neue Fernverkehrs-Doppelstöcker hat mittlerweile fast sechs Jahre Verspätung. Zudem hätten wir bei einigen durch Bund und Kantone bestellten Angebote stärker auf die Konsequenzen hinweisen sollen. Wir hätten anmerken sollen, dass sich zu viele Ausbauten negativ auf die Fahrplanstabilität auswirken können.

Wann sind die ersten Massnahmen der SBB wirksam?

2020 wird ein anspruchsvolles Jahr. Die Lokführerausbildungen gehen nicht so schnell und die neu zu liefernden Züge kommen auch nicht von heute auf morgen. Bei der Bahn braucht es viel Geduld, wenn an grösseren Themen gearbeitet wird. Das tut mir leid für die Kunden: Besserung ist in Sicht, aber noch nicht 2020.



(jk)