SBB prüft, wie sie Züge besser kühlen kann

Man habe «nur wenige» Rückmeldungen zur Klimatisierung bekommen, hiess es noch vor rund einem Monat bei der SBB. Am Montag klang es vor den Medien anders: Von Pendlern habe man «viele» Reklamationen erhalten, es sei zu heiss in den Zügen, sagte Linus Looser, Leiter Bahnproduktion SBB. Das Feedback nehme man sich zu Herzen. Die SBB entschuldigte sich auch bereits für allfällige, durch Hitze verursachte Störungen oder Verspätungen.

Umfrage Wie stark sollen Bahn und Bus gekühlt werden? Zwischen 20 und 25 Grad ist ideal.

25 bis 30 Grad Celsius wären gut.

Ein paar Grad kühler als die Aussentemperatur.

Es braucht gar keine Kühlung.

Dass die Reklamationen zu einem Umdenken bei der SBB führen, hofft auch Andreas Theiler, Mediensprecher der Berner Sektion von Pro Bahn. «Dass die SBB nur fünf Grad unter die Aussentemperatur kühlen will, ist total lächerlich», sagt Theiler. Das sei ein Affront gegenüber jedem Pendler. Schliesslich bestehe ein Unterschied, ob man eine Stunde lang bei 30 Grad auf einer Bank im Freien sitze oder in abgestandener Luft in einem Zugabteil mit 50 weiteren Leuten. «Meiner Meinung nach ist das nicht tragbar.»

«Bei 35 Grad am Anschlag»



7200 Klimageräte seien in den SBB-Zügen momentan installiert, heisst es bei der SBB. 800 weitere sollen bis 2020 dazukommen. «Man muss sich die Frage stellen, ob das bei immer längeren und heisseren Sommern gut investiertes Geld ist», sagt Theiler. «Bei 35 Grad kommen die Klimaanlagen der SBB häufig an den Anschlag und fallen aus.» Die Instandhaltung der Geräte lasse teilweise auch zu wünschen übrig. «Wie bei der Gleisinfrastruktur läuft die SBB auch dort häufig am Limit – und hofft, dass es gut kommt.»

Zahlreiche 20-Minuten-Leser stimmen ihm zu: «Entweder sind die Klimaanlagen ganz defekt, laufen nicht richtig oder sind falsch eingestellt. Auf jeden Fall kommt man durchgeschwitzt und völlig fertig an», schreibt etwa der User Martin. Und auch Toni meint: «Baut Klimaanlagen ein, die etwas aushalten und nicht bei 30 Grad an die Leistungsgrenze kommen.»

Aufrüstung der Klimaanlagen?



SBB-Sprecher Reto Schärli lässt die Kritik an der Instandhaltung der Klimaanlagen nicht gelten: «Die Klimaanlagen in den Zügen sind gut gewartete Industrieanlagen. Sonst wären nicht 97 Prozent der Klimaanlagen im Durchschnitt verfügbar.» Gleichzeitig räumt er ein: «Wir verstehen das Kundenbedürfnis an diesen ausserordentlichen Hitzetagen.»

Deshalb prüfe die SBB intensiv, die Klimaanlagen technisch anzupassen, um eine noch stärkere Kühlung an Hitzetagen zu ermöglichen. Dabei würden auch die ökologischen und ökonomischen Aspekte mitberücksichtigt. «Eine technische Umrüstung würde aber sicherlich Vorlaufzeit brauchen und könnte, wenn überhaupt, erst nächsten Sommer gestartet werden.»

«Starker Energieverbrauch»



«An Hitzetagen ist die Klimaanlage besonders wichtig und darf nicht ausfallen», sagt auch Walter von Andrian, Chefredaktor der Schweizer-Eisenbahn-Revue: «Man darf aber nicht erwarten, dass die Klimaanlage bei extremen 35 Grad Aussentemperatur im Wagen auf 20 bis 25 Grad herunterkühlt.» Eine allzu grosse Differenz zwischen innen und aussen wäre für Fahrgäste und Personal gesundheitlich problematisch. Technisch wäre es im Fernverkehr vielleicht möglich, aber mit einem riesigen Energieverbrauch verbunden, so von Andrian.

Bei den S-Bahnen komme erschwerend hinzu, dass alle paar Minuten riesige Türen geöffnet würden. «Bei jedem Stopp strömt die heisse Luft ins Innere und die kühle Luft nach draussen.» Wirtschaftlich und umwelttechnisch gesehen würde das nur wenig Sinn machen, sagt von Andrian. Schliesslich müsse man sich damit einfach abfinden: «Wenn es draussen heiss ist, ist es drinnen weniger heiss, aber auch heiss.»

(dk)