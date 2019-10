«Dave ging, wie er es sich wünschte – im Joggeli»

Die Trauer bei den FC-Basel-Fans ist gross – der Schock sitzt tief. Am Samstag überschattete der tragische Tod des langjährigen und treuen FCB-Anhängers das Duell zwischen dem FC Basel und dem FC Thun. Kurz vor dem Anpfiff stirbt der 59-Jährige im Stadion. Die Todesursache ist unklar. Wie die Basler Polizei auf Anfrage sagt, steht ein medizinischer Notfall im Raum.

Dave ist ein Fan-Urgestein, seit Jahren besucht er die Spiele seines FC Basels. Er war Mitglied der Fangruppierung «alte Säcke», verfolgte die Heimspiele vom Oberrang aus. Die Verankerung in der Kurve ist gross. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Muttenzerkurve bereits nach der Halbzeitpause ein Transparent in die Höhe hält. «Für de FCB gebore – im Joggeli vo uns gange. Rueh in Friede, Dave». In der dunklen Kurve leuchtet ein Pyro.

«Einer von uns – für immer»

«Mit Tränen in den Augen habe ich diesen Moment miterlebt», schreibt ein User im FCB-Forum. Das Super-League-Spiel sei in diesem Moment zur Nebensache geworden: «Ehrlich gesagt, war mit der Match ab dem Moment egal», schreibt ein anderer User.

Dutzende Menschen nehmen im Forum Abschied von Dave. «Bin nur schnell da, um dir auf Wiedersehen zu sagen. Du bist viel zu früh gegangen», heisst es. «Einer von uns – für immer und in aller Ewigkeit.» Dave habe für den FC Basel gelebt. «Dave ist gegangen, wie er es sich gewünscht hatte – in seinem zuhause, dem Joggeli.»

Grosser Bierliebhaber

Dave war laut Bekannten und Fans ein grosser Bierliebhaber. Wie ein Weggefährte auf Facebook schreibt, war er ein Gründungsmitglied des Vereins «BierKabinett Basel». Auf der Facebook-Seite des Vereins heisst es: «Dave war einer der besten Bier-Kenner und - Liebhaber. Für uns ist sein Tod unfassbar. Wir werden Dave sehr vermissen. Er wird in unseren Herzen weiterleben.»

Am Abend vor dem Match soll Dave noch an einem Konzert gefeiert haben, heisst es auf Facebook. «Schade musstest du so ein scheiss Bier dort saufen», schreibt ein Bekannter. Und ein weiterer schreibt: «Ich hoffe, im Himmel gibt es gutes Bier.»

(jen/mon)