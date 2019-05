«Der Armeechef ist auch nur ein Mensch»

Weil linke Kreise mit einem Referendum gegen die Pläne des Bundesrats, den Zivildienst unattraktiver zu machen, drohen, hat Armeechef Philippe Rebord von einer «Scheiss-Abstimmung» gesprochen. Ursache für die Referendums-Drohung von SP, Grünen sowie des Zivildienstverband Civiva ist das Vorhaben des Bundesrats, das Boomen des Zivildienstes mit acht Massnahmen einzudämmen. Der Politologe Mark Balsiger ordnet die Situation ein.

Die wichtigsten Änderungen

Mit acht Massnahmen will der Bundesrat erreichen, dass künftig weniger Personen Zivil- statt Militärdienst leisten. Vor allem die Zahl jener, die vom Militär- in den Zivildienst wechseln, soll gesenkt werden. Das sind die wichtigsten geplanten Massnahmen:

- Im Zivildienst sind neu mindestens 150 Diensttage zu leisten

- Wer vom Armee- in den Zivildienst wechseln will, soll erst nach einem weiteren Jahr, in dem er Militärdienst leisten muss, wechseln dürfen

- Im Zivildienst sollen neu alle 1,5 Mal so viele Tage leisten wie im Militär (gilt neu auch für Unteroffiziere und Offiziere)

- Der erste Einsatz im Zivildienst soll im Jahr der Zulassung erfolgen

Medizinern soll es verboten sein, als solche Zivildienst zu leisten

- Auslandeinsätze im Zivildienst sollen verboten werden

Herr Balsiger*, wie beurteilen Sie die Wortwahl von Armeechef Philippe Rebord?

Armeechef Rebord dürfte inzwischen auch gemerkt haben, dass er sich mit diesem «Sch...» -Ausdruck keinen Gefallen getan hat. Aber bleiben wir doch mild im Urteil: Auch hohe Offiziere sind nur Menschen.

Wie beurteilen Sie die Chancen eines Referendums gegen die acht geplanten Massnahmen des Bundesrats, um den Zivildienst unattraktiver zu gestalten?

Die Referendums-Drohung kommt aus links-grünen Kreisen, die viel Erfahrung haben beim Sammeln von Unterschriften. In einem grösseren Kontext betrachtet, käme für sie ein Referendum zu einem guten Zeitpunkt.



Können Sie das ausführen?

Ich sage das im Hinblick auf die Parlamentswahlen vom Oktober. Es ist im Wahlkampf attraktiv, wenn man Unterschriften sammeln kann. Das Referendum gegen das neue Zivilschutzgesetz wäre eine gute Plattform für armeekritische Kreise.

Wie wahrscheinlich ist es, dass das Referendum schon bald zustande kommt?

Das Gesetz befindet sich momentan in den vorberatenden Kommissionen des Parlaments. Als nächstes muss es vom National- und Ständerat verabschiedet werden. Das Gesetz sollte referendumsfähig sein. Das heisst, es muss so ausgestaltet sein, dass die Gesetzesvorlage auch vom Volk gutgeheissen wird. Sonst beginnt die Arbeit nochmals von vorne.

Welche Chancen hätte das Referendum an der Urne?

Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, weil wir die Ausgestaltung des Gesetzes ja noch nicht kennen.



SP, Grüne und die Zivildienst-Organisation haben als Reaktion auf den Bundesratsbeschluss unverzüglich mit dem Referendum gedroht. War der Zeitpunkt nicht etwas früh?

Nein, im Gegenteil. Der Zeitpunkt war üblich. Das gehört zum politischen Spiel. Von links-grüner Seite wurde der «Drohfinger» gezeigt. Das kann die Kommissions- und Parlamentsdebatten beeinflussen und das Gesetz abschwächen.

(jk)