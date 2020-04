«Der Bundesrat hat nicht die Wahrheit gesagt»

Der SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi fordert schon seit Längerem eine rasche Auflockerung der Restriktionen, was die Schweizer Wirtschaft und das öffentliche Leben angeht. Nun hat er in einem Interview mit Nau.ch nochmals Klartext gesprochen. Die aktuelle Lage sei einfach nach wie vor unbefriedigend.

Zu einer Wiedereröffnung der Gastro-Branche erst im Juni dürfe es nicht kommen, so der Politiker. «Wir diskutieren diese Woche in der Wirtschaftskommission einen Antrag von mir. Ich verlange, dass am 11. Mai sowohl Restaurants, Campingplätze und auch Schwimmbäder wieder öffnen dürfen», so Aeschi zu Nau.ch.

Das Problem mit den Masken

Dabei müssten natürlich die Hygieneregeln eingehalten werden können. Laut Aeschi hat der Bundesrat dahingehend allerdings versagt: «Das BAG hat es verpasst, für genügend Vorräte zu sorgen. Das ist im Pandemieplan eigentlich eindeutig vorgesehen.»

Doch anstatt den Fehler zuzugeben, sollen der Bundesrat Berset und Daniel Koch der Bevölkerung über Wochen und Monate hinweg nicht die Wahrheit gesagt haben. Die Behauptung, dass Masken nichts nützen würden, stimme nämlich nicht, findet Aeschi.

PUK wird diskutiert

Auf den Einwand, dass eine Empfehlung zum Tragen von Masken ohne die Verfügbarkeit von genügend Schutzmaterial zu einer Notlage des medizinischen Personals geführt hätte, geht der Politiker nicht ein. Die Kommunikation des Bundesrates habe aber womöglich für zusätzliche Ansteckungen gesorgt, sagt er.

«Wir haben für unsere nächste Fraktionssitzung vom 2. Mai die Frage traktandiert, ob eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) nötig ist», kündigt Aeschi an. Alternativ sei auch eine Untersuchung durch die Geschäftsprüfungskommission möglich. Man müsse den Fall und die Misstände im BAG aber definitiv aufklären lassen.

(doz)