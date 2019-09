«Der Druck ist hoch, das Personal unzufrieden»

Simonetta Sommaruga, SP-Bundesrätin

SBB-Chef Andreas Meyer habe sie schon im Frühling über seine Rücktrittsabsichten informiert, sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Mittwoch. Sie habe «Verständnis dafür, dass er nach 13 Jahren an der Spitze der SBB nun noch etwas Anderes tun möchte».

«Andreas Meyer hat grosse Verdienste für die SBB und den öffentlichen Verkehr in der Schweiz», heisst es in einer Erklärung der Verkehrsministerin. Er habe die SBB modernisiert und mehr Geld für den Unterhalt beschafft. Unter seiner Führung hätten die SBB das Angebot stark ausgebaut und gleichzeitig dafür gesorgt, dass die Preise stabil geblieben seien.

Andreas Meyer habe sich ausserdem« erfolgreich für eine starke, integrierte Bahn eingesetzt, in der alles aus einer Hand gesteuert wird», erklärte Bundesrätin Sommaruga. Es liege nun in der Zuständigkeit des Verwaltungsrates, die Nachfolge vorzubereiten und zu bestimmen.



Giorgio Tuti, Gewerkschaftspräsident

Für Giorgio Tuti, Gewerkschaftspräsident des Verkehrspersonals (SEV), kommt der Rücktritt nicht komplett überraschend. «Seit einem Monat ist der Druck sehr hoch. Das Personal ist sehr unzufrieden», so Tuti.

Vor allem die ständigen und in seinen Augen unnötigen Reorganisationen und Sparprogramme, würden die Mitarbeiter verärgern. Daher sei ein Wechsel in der Kultur und Kommunikation unumgänglich. «Das bringt auch eine Imageaufbesserung und Beruhigung der Situation. Jetzt ist Konzentration auf das Kerngeschäft angesagt, also auf gute und sichere Dienstleistungen zu angemessenen Preisen. Das ist die Aufgabe der SBB!»



Karin Blättler, Präsidentin Pro Bahn

Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn, schliesst sich Tuti an: «Die SBB war in den letzten Jahren sehr auf Digitalisierung bedacht. Der laufende Bahnverkehr geriet dabei etwas aus den Augen.» Dabei spielt sie vor allem auf Themen wie Personal und Pünktlichkeit an. Bei Pro Bahn wünscht man sich, dass der Bahnbetrieb künftig wieder zuverlässiger und sicherer funktioniert. «Man sollte zuerst den Fokus auf einen stabilen Bahnbetrieb legen. Erst danach sollten Zukunftsprojekte realisiert werden», so Blättler.

Edith Graf-Litscher, Kommissionspräsidentin

Andreas Meyer habe sie am Mittwochmorgen über seinen Rücktritt vorinformiert, sagte die Präsidentin der Verkehrskommission des Nationalrates (KVF), Edith Graf-Litscher (SP/TG), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. In der KVF sei Meyer nie zum Rücktritt aufgefordert worden. Sie nehme Meyers persönlichen Entscheid zur Kenntnis und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Nun sei wichtig, dass die künftige Leitung der SBB «eine hohe Affinität und Freude» habe, ein Service-public-Unternehmen zu führen, sagte Graf-Litscher. Die neue Führung dürfe nicht Reorganisation um Reorganisation machen, sondern müsse eine Konsolidierung anstreben und dem Personal Wertschätzung entgegen bringen, «damit die guten Mitarbeitenden dem Unternehmen erhalten bleiben».

Erst am Montag hatte Graf-Litscher vor den Medien in Bern erklärt, die Verkehrskommission des Nationalrates erwarte, dass das Management der SBB «endlich seine Hausaufgaben macht». Dies erwarte man natürlich nach wie vor, sagte sie am Mittwoch.



Martin Candinas, CVP-Nationalrat

«In meinen Augen hat Andreas Meyer eine sehr gute Arbeit geleistet», sagt CVP-Nationalrat Martin Candinas. Dabei betont er, dass die SBB in den letzten Jahren ihr Angebot gesteigert und diverse Grossprojekte realisiert hat. «Im Vergleich zu den Bahnunternehmen im Ausland, stehen wir, trotz allen Vorfällen der letzten Zeit, gut da», findet Candinas. Als Nachfolger wünsche er sich jemanden, der das «System des Schweizer ÖV» verstehe. Zudem braucht die neue Führungsperson viel Feingefühl: «Es ist eine Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Service public.»



Philipp Hadorn, SP-Nationalrat

«Meine Trauer hält sich in Grenzen», sagt SP-Nationalrat Philipp Hadorn offen. Laut ihm hat Meyers Führungsstil schon des Öfteren Fragen aufgeworfen. Zudem habe er eine schwierige Ausgangslage gehabt. «Dass die Schlinge immer enger wird, war klar. Daher haben die Negativ-Schlagzeilen wohl auch mit in seine Kündigung reingespielt.» Hadorn glaubt, dass die Umstellung dem Unternehmen gut tun wird.



Walter Wobmann, SVP-Nationalrat

«Für mich kam der Rücktritt überraschend. Nach all den Sachen, die in letzter Zeit passiert sind, will er sich wohl herausziehen und flüchten», sagt Walter Wobmann, SVP-Nationalrat. Er habe schon länger den Eindruck gehabt, dass man bei der SBB eher in den Ausbau investiere und dabei den Unterhalt des Bahnbetriebs vernachlässige. «Man hat sich zu sehr auf die Führungsebene und zu wenig auf die Pendler konzentriert», so Wobmann. Laut ihm trifft die Schuld aber nicht Meyer allein: «Hinter ihm stehen auch ein Verwaltungsrat und eine Bundesrätin. Diese hätten beispielsweise beim Türen-Defekt intervenieren müssen.»



