«Der Guru ist eben doch auch nur ein Mensch»

Was hat es in Ihnen ausgelöst, als Sie von den sexuellen Übergriffen an der Agama-Yoga-Schule auf Ko Phangan erfahren haben?

Eve Eichenberger*: Ich war traurig und schockiert, aber nicht komplett überrascht. In Form von Gerüchten hatten sich die Übergriffe auf Ko Phangan bereits seit längerem rumgesprochen. In einer tantrischen Community gibt es aufgrund der totalen Offenheit und der körperlichen Intensität viele Eifersuchtsgeschichten. Deshalb habe ich zuerst nicht geglaubt, dass die Angelegenheit wirklich so dunkel ist. Ich selber war auch nie von irgendwelchen Übergriffen betroffen. Die Ausbildung bei Swami hat mein Leben dermassen bereichert, dass ich von allem Negativen nichts wissen wollte.

Achtsamkeit ist eines der höchsten Gebote im Yoga, wie kann in diesen Kreisen so etwas passieren?

Ich gehe davon aus, dass es sich bei Swamis Opfern vorwiegend um wenig selbstsichere Frauen handelt, die im schlimmsten Fall bereits Missbrauch erleben mussten. Wahrscheinlich sind es Frauen, die Mühe damit haben, Grenzen zu setzen. Dass aber genau diese Frauen, die Heilung und Sicherheit im Yoga suchen, erneut zum Opfer werden, ist wahnsinnig traurig. In diesem Fall fehlen Vorsicht und Achtsamkeit offensichtlich.

Hatte der besagte Guru so viel Macht, dass sich niemand gegen ihn wehrte?

Swami selber war immer der Meinung, er helfe den Frauen mit seinem gesamten Verhalten. Damit war ich nie einverstanden. Er hat – wie andere Gurus auch – eine wahnsinnige Aura und Überzeugungskraft. Somit strahlt er eine immense Sicherheit aus und verspricht zudem Heilung. Die betroffenen Frauen werden sich in ihrer Hoffnung dem Guru komplett hingegeben haben: Abhängigkeit macht blind.

Die Frauen haben im ersten Moment also nicht gemerkt, dass sie missbraucht werden?

Ich glaube nicht, dass Swami sie mit körperlicher Gewalt zum Sex gezwungen hat. Er hat die Frauen so in seinen Bann gezogen, dass sie nicht mehr in der Lage waren, eindeutig «Nein» zu sagen, obwohl sie nicht wollten. Ich habe erlebt, wie die Frauen ihm zu Füssen lagen. Es ist zudem bekannt, dass Swami Probleme mit einer Sexsucht hat. Da ein Guru eben doch auch nur ein Mensch mit Schattenseiten ist, konnte er sich wohl nicht beherrschen. Er hat durch die andauernde Versuchung den Bezug zur Realität verloren.

Könnte sowas auch in schweizerischen Yoga-Kreisen geschehen?

Das ist eine schwierige Frage. Je grösser das Machtgefälle ist, desto grösser ist sicherlich auch die Gefahr, dass so etwas passieren kann. Ein Guru ist besonders mächtig. In meinem Umfeld, auch hier in der Schweiz, war ich nie mit solchen Übergriffen oder gar Vergewaltigungsvorfällen konfrontiert.



Zweifeln Sie jetzt, nach Bekanntwerden der Übergriffe, am Yoga?

Für mich bleiben Yoga sowie Tantra-Yoga eine wahnsinnige Bereicherung, die einem neue und freie Räume öffnet. Auch was Swami uns mit seinem Schaffen geschenkt hat, ist genial. Doch: Je heller jemand strahlt, desto dunkler können seine Schattenseiten sein. Und dort, wo viel Macht ist, zeigen sich diese dunklen Seiten besonders heftig. Es ist nicht das erste Mal, dass sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen durch einen Guru begangen werden, der seine Macht ausnutzt. Das stimmt schon nachdenklich.

Haben die Yogaverbände nun eingesehen, dass es diesbezüglich Handlungsbedarf gibt?

Positiv wäre, wenn es in der ganzen Yoga-Welt mehr Frauen in Führungspositionen hätte. Betroffene oder stark Verunsicherte müssen sich zusammentun und sich gegenseitig helfen. Zudem sollten wir uns selber kräftigen und auf die eigene Macht vertrauen, damit wir jederzeit in der Lage sind, wichtige Grenzen zu setzen. Grundsätzlich gilt aber, dass es nach all diesen Vorfällen mehr Respekt und Vorsicht braucht. Zudem sollte man die Macht vielleicht stärker aufteilen und nicht alles an den Guru abdelegieren. Macht korrumpiert – leider auch im Yoga.



*Eve Eichenberger aus Zürich ist Yogalehrerin, Sexualtherapeutin und hat an der Agama-Schule auf Ko Phangan studiert, unter anderem auch beim von den Missbrauchsvorwürfen betroffenen Guru Swami Vivekananda Saraswati.