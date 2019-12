«Die Preise auf dem Kunstmarkt sind absurd»

Eine Banane kann man nicht nur essen, sondern auch teuer verkaufen. Das beweist das Kunstwerk «Comedian» von Maurizio Cattelan, das an der Art Basel Miami Beach 120'000 Dollar wert war (20 Minuten berichtete). Markus Schöb von Beurret Bailly Widmer Auktionen erklärt, was Kunst und Wissenschaft verbindet und was Künstler mit Fussballstars gemein haben.

Was macht eine an die Wand geklebte Banane zu Kunst?

Man hängt sich dieses Kunstwerk sicher nicht als Dekoration übers Sofa. Heute hat Kunst eine ganz andere Funktion als früher. Sie soll die Gesellschaft infrage stellen und in den Menschen etwas auslösen, was offensichtlich auch der Fall ist. Dieses neue Verständnis von Kunst hat vor 100 Jahren mit dem Künstler Marcel Duchamp und seinem Werk «Fountain» begonnen.



Das Kunstwerk «Fountain» wurde 1917 von Marcel Duchamp erschaffen. Es besteht aus einem signierten Urinal und stellte die Kunstwelt auf den Kopf. Die Urheberschaft ist aber heute umstritten. (Bild: Keystone)

«Das kann ja jeder», heisst es oft. Was ist anders, wenn die Idee von einem Künstler kommt?

In der Kunst ist es wie in der Wissenschaft: Eine Erfindung kann nur einmal gemacht werden. Künstler sind eigentlich Erfinder im kulturellen Bereich mit der Aufgabe, die Gesellschaft im Moment pointiert aufzuzeigen. Die meisten seriösen Künstler beherrschen das Handwerk auch noch, aber es steht nicht mehr im Vordergrund. Es braucht vor allem ein Gefühl für den Zeitgeist. Das ist wie bei Tennis- oder Fussballstars: Man kann es lernen, ist bis zu einem gewissen Teil aber auch eine Begabung, die einem gegeben ist.

Cattelan hat zuvor mit einem goldenen WC Schlagzeilen gemacht, jetzt klebt er Verbrauchsgüter an die Wand. Liegt die Funktion der Kunst nur noch in der Provokation?

Ist so etwas heute überhaupt noch eine Provokation? Es ist mehr ein lustiger Hinweis auf die absurde Situation im Kunstmarkt. Es werden zum Teil extrem hohe Summen für Kunstwerke gezahlt. Ich habe das Gefühl, dass Cattelan auf diese Absurdität hinweisen will. Das hat er schon immer gemacht. Er ist durch das Kunstwerk «La Nona Ora» berühmt geworden, das darstellt, wie der Papst von einem Meteoriten erschlagen wird.



Maurizio Cattelan posiert neben seinem Kunstwerk «La Nona Ora» aus dem Jahr 1999. (Bild: Reuters)

Wieso kann man eine Banane für 120'000 Dollar verkaufen?

Das liegt an der Berühmtheit des Künstlers. Alles, was er macht, hat einen gewissen Marktwert. Wenn ein Kleid mal Marilyn Monroe gehört hat, dann ist es auch ein Vermögen wert, auch wenn es eigentlich nur ein ganz normales Kleid ist. Sammler von zeitgenössischer Kunst sind bereit, viel Geld auszugeben.

Geht es in der Kunst nur noch darum, Nonsens zu horrend hohen Preisen zu verkaufen?

Der Künstler will natürlich, dass für eine einfache Banane dieser Preis gezahlt wird, das ist Teil des Konzepts. Ich finde die Preise im Kunstmarkt zum Teil auch absurd. Es geht in der Kunst aber nicht nur um Geld. Sie dient dazu, die Gesellschaft zu hinterfragen.