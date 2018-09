«Der Lernfahrausweis ab 17 Jahren ist vernünftig»

Sehnlichst warten viele Jugendliche jeweils auf ihren 18. Geburtstag. Dann sind sie volljährig und dürfen einen Lernfahrausweis beantragen. Geht es aber nach einem Revisionspaket zur Fahrausbildung des Bundes, sollen sich Lernfahrer künftig schon mit 17 Jahren hinter das Steuer setzen können. Gleichzeitig sieht das Paket vor, unter 25-jährige Lernfahrer nur dann zur praktischen Fahrprüfung zuzulassen, wenn sie mindestens 12 Monate im Besitz des Lernfahrausweises waren und in dieser Zeit Fahrpraxis sammelten.

Umfrage Befürworten Sie einen Lernfahrausweis ab 17 Jahren? Ja. Der verfrühte Lernfahrausweis hat nur Vorteile.

Nein, das wäre falsch. Mit 17 gehört noch niemand ans Steuer.

Weiss nicht.

Was bringen frühe Lernfahrten?



In Deutschland wurden in probeweise eingeführten Lernfahrten ab 17 Jahren positive Effekte festgestellt. Die Teilnehmer hatten später 28,5 Prozent weniger Unfälle als andere Neulenker. Laut dem Bundesamt für Unfallverhütung BFU sind die Erkenntnisse nicht auf die Schweiz übertragbar. Denn in Deutschland sei begleitetes Fahren mit Laien nicht erlaubt, geübt werde ausschliesslich mit Fahrlehrer.



In Schweden wurde 1993 das Mindestalter für Lernfahrten mit Laienbegleitung von 17,5 auf 16 Jahre gesenkt. Forschende stellten fest, dass Lernfahrer dadurch 2,5- bis 3 Mal mehr Fahrerfahrung sammelten, bevor sie an die Prüfung gingen. Ihr Unfallrisiko sank um 15 Prozent. Auch diese Ergebnisse sind laut BFU auf die Schweiz nur eingeschränkt übertragbar: «Denn in Schweden konnte immer schon mit 17,5 Jahren begonnen werden», so das BFU.



Dank der Revision sollen Neulenker über mehr Fahrpraxis verfügen, aber nach wie vor frühstens mit 18 Jahren den Fahrausweis erwerben können. Laut dem Bundesamt für Strassen zeigten Massnahmen in verschiedenen Ländern, dass das Anfängerrisiko sinkt, je länger die begleitete Lernphase dauert.

«Vor allem die Kassen der Fahrschulen werden gefüllt»

FDP-Ständerat Hans Wicki pocht in einem Vorstoss auf den Lernfahrausweis ab dem 17. Geburtstag. Er beauftragt deshalb den Bundesrat, im Strassenverkehrsgesetz eine Bestimmung aufzunehmen, die das 18. Altersjahr für das Beantragen eines Lernfahrausweises als Mindestalter festlegt. Zurzeit liegt die Kompetenz beim Bundesrat über den Verordnungsweg. «Die Revision bürdet Jugendlichen ein Jahr Fahrpraxis auf, was vor allem die Kassen der Fahrschulen füllt», sagt Wicki.

Die verlangte Fahrpraxis setzt laut Wicki Eltern unter Druck. «Können sie ihren Kindern keine Fahrstunden bezahlen, wird ihnen ein Jahr begleitetes Fahren aufgebürdet.» Zudem hätten nicht alle Eltern ein Auto. Es sei kein Weltuntergang, wenn man in der Schweiz mit 18 Jahren das Billett noch nicht in der Tasche habe. «Wir haben im Gegensatz zu Amerika mit dem gut erschlossenen ÖV-Netz eine hoch entwickelte Mobilitätssituation.»

Der verfrühte Lernfahrausweis lasse viele Fragen offen, sagt auch CVP-Ständerätin Brigitte Häberli-Koller. «Wir müssen uns etwa fragen, ob es richtig ist, jungen Leuten noch früher die Verantwortung im Strassenverkehr zu geben.» Eine breite Debatte über den verfrühten Lernfahrausweis sei jetzt wichtig. «Schliesslich sind weniger Unfälle von Neulenkern das Ziel.»

«Junge Menschen auf dem Land müssen Auto fahren»

Der Vorstoss beschäftigt auch Nationalräte. Mathias Reynard (SP) hingegen will Jugendliche ein Jahr früher ans Steuer setzen. Den Lernfahrausweis ab 17 Jahren bezeichnet er als vernünftige Lösung. Bis man die Fahrprüfung abgelegt habe, vergehe oft viel Zeit. «Junge Menschen, die auf dem Land wohnen, sind auf ein Auto angewiesen und haben so eher die Chance, noch mit 18 Jahren die Fahrprüfung zu bestehen.» Gerade im Wallis und im Jura gebe es nur wenige Busverbindungen. «Wer in Zürich oder Genf wohnt, vergisst das.»

Thomas Hurter (SVP) unterstützt die Bestrebungen: «Je mehr Fahrpraxis Autofahrer erhalten haben, desto sicherer sind sie auf der Strasse unterwegs.»Eine grössere Fahrpraxis als isolierte Massnahme genüge aber nicht, um das Unfallrisiko zu reduzieren. «Auch in den Fahrstunden und in den obligatorischen Weiterbildungskursen muss der Fokus noch mehr auf der Verkehrssicherheit liegen.»

Lernfahrausweis schon mit 16?

Noch einen Schritt weiter ging FDP-Nationalrat Philippe Nantermod mit der Forderung des Lernfahrausweises ab 16 Jahren. Der Bundesrat lehnte die Motion 2017 ab mit der Begründung, dass die Mindestdauer für das begleitete Fahren mit Lernfahrausweis ein Jahr betragen solle. Die Motion ist im Parlament noch hängig.

Das Vernehmlassungsverfahren zum Revisionspaket zur Fahrausbildung wurde 2017 abgeschlossen. «Frühstens im Jahr 2020 wird der Bundesrat darüber entscheiden», sagt Astra-Sprecher Guido Bielmann.

«Der Lernfahrausweis ab 17 Jahren ist vernünftig»