«Der Mann ist in das Mädchen hineingefahren»

Ein vierjähriges Mädchen aus dem Kanton Bern ist am Freitagabend im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein Skifahrer war am Vortag im Skigebiet Lenk mit der Vierjährigen aus dem Kanton Bern zusammengeprallt.

Tief betroffen ist Nicolas Vauclair, Geschäftsführer der Lenk Bergbahnen. «Als Vater von Kindern in einem ähnlichen Alter sind meine Gedanken in erster Linie bei der Familie des Mädchens.» Er bestreite seine zwölfte Wintersaison, einen so schlimmen Unfall habe er aber noch nie erlebt.

«Er erkannte sofort den Ernst der Lage»

Laut Vauclair ereignete sich der Zusammenstoss kurz vor 14.15 Uhr 200 Meter oberhalb der Mittelstation Metsch. Nach der Meldung sei ein Patrouilleur sofort ausgerückt. Ein anderer Mitarbeiter sei währenddessen zufällig mit dem Rettungsschlitten am Unfallort vorbeigefahren. «Aufgrund der Atmung und des allgemeinen Zustands des Mädchens erkannte er sofort den Ernst der Lage und rief den Rettungshelikopter der Air Glacier.»

Dieser sei um 14.30 Uhr eingetroffen. Die Mutter des verletzten Mädchens sei mit ins Spital geflogen. Weitere Verwandte, die auf der Piste waren, habe man betreut und zurück in ihre Ferienwohnung begleitet.

Unfallverursacher wurde ebenfalls betreut

«Laut Augenzeugen ist der Mann in das Mädchen hineingefahren», sagt Vauclair. Wie schnell er unterwegs gewesen sei, klärten nun Polizei und Staatsanwaltschaft ab. «Der Unfallverursacher stand dem Vernehmen nach ebenfalls unter Schock.» Mitarbeiter der Bergbahn hätten sich bis zum Eintreffen der Polizei um ihn und die Zeugen gekümmert.

Zeigen wird sich, ob der Unfall ein juristisches Nachspiel haben wird, wie dies bei anderen Skiunfällen der Fall war. Im März 2017 etwa stiess ein damals 16-Jähriger in Les Mosses VD mit einem Mädchen (6) zusammen, das an den Folgen des Unfalls starb. Das Berner Jugendgericht verurteilte den Teenager im vergangenen Sommer wegen fahrlässiger Tötung. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er zu schnell gefahren sei.

Zwischen 2000 und 2017 verloren auf Schweizer Pisten 109 Skifahrer ihr Leben, darunter sechs unter 10-Jährige. Im gleichen Zeitraum verunglückten laut einer Analyse der Beratungsstelle für Unfallverhütung 13 Snowboardfahrer tödlich.

(daw)