«Der SVP fehlen im Moment die Themen»

Zehntausende demonstrierten am Samstag in Bern für das Klima – und in der Tamedia-Wahlumfrage sind Grüne und Grünliberale kurz vor den eidgenössischen Wahlen die grossen Gewinner (siehe Grafik unten). Können die anderen Parteien der grünen Welle nichts entgegensetzen?

Es setzt sich der Trend fort, den man schon bei den kantonalen Wahlen gesehen hat. Das Thema Klimawandel lockt Jung- und Erstwähler an die Urnen. Davon profitieren die Grünen – quasi als Original – viel stärker als die SP, obwohl die beiden Parteien in der Sache eine sehr ähnliche Politik machen. Sollten die Grünen tatsächlich drei Prozentpunkte gewinnen, wäre das viel für die Schweiz. Nicht vergessen darf man jedoch, dass die Grünen und auch die Grünliberalen bei den Wahlen 2015 verloren haben. Jetzt schlägt das Pendel eben zurück.

Die Umfrage



Was ist anders als 2015?

Die Wahlen standen unter ganz anderen Vorzeichen. Es dominierten im Wahlkampf andere Themen. Die Flüchtlingskrise hat damals das politische Klima bestimmt. Davon hat die SVP profitiert, deren Wähler an die Urnen getrieben wurden. Heute steht die Klima-Debatte im Fokus. Die GLP könnte zudem davon profitieren, dass sie sich klar für das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU ausgesprochen hat.



Thomas Milic ist Abstimmungsforscher an der Universität Zürich. (Bild: Keystone)

Wieso kommt die SVP nicht auf Touren?

Die SVP ist eine Partei, die stärker als andere Parteien von der Mobilisierung unregelmässiger Wähler lebt. Derzeit fehlen ihr aber die Themen, um jene Wähler an die Urnen zu locken: Die Zuwanderung hat abgenommen, das Rahmenabkommen ist zu kompliziert und die SVP-Energiepolitik ist als Mobilisierungsmotor nicht geeignet.

Angenommen, die Grüne Partei nähert sich der CVP an: Wird dann auch ein grüner Bundesrat ein Thema?

Die Forderung, dass grüne Interessen im Bundesrat vertreten sein müssen, käme unweigerlich aufs Tapet. Für die Zusammensetzung des Bundesrates gibt es jedoch keine feste Formel. Zählt man nun Grüne und GLP zusammen? Oder gehört letztere zur Mitte? Je nach Standpunkt kann man Argumente für unterschiedliche Zusammensetzungen der Regierung finden. Für einen ersten grünen Bundesrat wird es sehr schwierig.

Warum?

Die jetzigen Bundesratsparteien haben kein Interesse an einer grünen Vertretung. Die SP wird kaum einen Sitz abgeben. Greifen die Grünen die CVP an, müsste die Bundesversammlung Viola Amherd abwählen. Sie ist erst seit kurzer Zeit im Amt und macht ihre Arbeit dem Vernehmen nach gut. Wie schwierig es ist, die Zusammensetzung des Bundesrates zu ändern, hat man bei der SVP gesehen. Sie brauchte mehrere Anläufe, um einen zweiten Sitz zu bekommen – obwohl sie Ende der 90er-Jahre sehr stark gewachsen ist.

Eher kritisch beurteilen die Wahlberechtigten das «Wurmplakat» der SVP und die umstrittene CVP-Kampagne, die die Vertreter anderer Parteien direkt angreift. Warum?

Es überrascht nicht, dass die Wähler anderer Parteien Kampagne des politischen Gegners negativ beurteilen. Die Spitzen von CVP und SVP hat damit wohl auch damit gerechnet, dass die Kampagnen polarisieren. Man hat es aber in Kauf genommen, um nicht weiter über das Klima sprechen zu müssen.

(daw)