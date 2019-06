Nationalräte streiten um «groteske» Vorstösse

Seit Anfang Mai haben National- und Ständeräte 180 Vorstösse eingereicht. Jeder einzelne muss im Rat behandelt oder von der Verwaltung bearbeitet werden. Das verursacht hohe Kosten. Nun ist eine Debatte um teure Symbolpolitik entbrannt.

Der Auslöser: SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor reichte diese Woche einen Vorstoss mit dem Titel «Die Änderung des Waffengesetzes darf nicht an unserem Nationalfeiertag in Kraft treten!» ein. Der Politiker bezeichnete den 1. August als möglichen Termin für die Inkraftsetzung des neuen Waffenrechts als «Provokation» und verlangte die Verschiebung.

Von «unnötiger Symbolpolitik» spricht Klemens Iten von den Jungen Grünliberalen. In seinem Heimatkanton Zug kritisiere die SVP die Ausrufung des Klimanotstands als Symbolpolitik. Um genau solche handle es sich aber auch bei diesem Vorstoss. Er sei «eher grotesk und unfreiwillig komisch statt unnötig», so Iten. Zu welchem Zeitpunkt die an der Urne beschlossene Änderung des Waffengesetzes in Kraft trete, sei «doch egal».

Parlamentarier: "Wir wollen keinen Klimanotstand, das ist unnötige Symbolpolitik!"



«Symbole sind Teil der Politik»

Es sei die SVP, die immer von «Steuergeldverschwendung in Bern» spreche, so Iten. Da passe ein solcher Vorstoss nicht ins Bild. Einen Einblick in die Grössenordnung der Kosten, die solche Vorstösse verursachen, liefert der Kanton Aargau. Er weist seit 2001 aus, was die Beantwortung von Anfragen aus dem Parlament die Steuerzahlenden ungefähr kostet.

So kam es im Jahr 2018 zu 200 kantonalen Vorstössen, die insgesamt Kosten von 260'000 Franken verursachten. Daraus ergibt sich im Mittel ein Betrag von rund 1300 Franken pro bearbeitetem Vorstoss.

Der gescholtene SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor bezeichnet seinen Vorstoss allerdings als Erfolg. «Ich habe den bescheidenen Anspruch, mit meiner Frage dazu beigetragen zu haben, dass die Leiterin des EJPD nun vom ursprünglichen Datum abgewichen ist.» Tatsächlich hatte Justizministerin Karin Keller-Sutter in der Fragestunde gesagt, der Bundesrat erwarte nicht, dass das Gesetz am 1. August in Kraft trete. Den Vorwurf der Symbolpolitik kontert Addor: «Symbole sind Teil der Politik.»

Einen weiteren positiven Nebeneffekt haben solche Vorstösse zudem: Gelegentlich sorgen sie für parteiübergreifende Heiterkeit. Legendär bleibt die von Alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz (FDP) vorgelesene Antwort auf einen Vorstoss von Jean-Pierre Grin-Hofmann (SVP) hinsichtlich des Zolltarifs für gewürztes Fleisch. Das Amtsdeutsch verursachte beim Bundesrat einen heftigen Lachanfall – und die Nationalräte von links bis rechts konnten sich dem nicht entziehen (siehe Video).

«Solche Vorstösse sind unfreiwillig komisch»

