«Die Bussen der Franzosen sind reine Schikane»

Die Schweizer Dörfer Roggenburg BL und Kleinlützel SO sind über eine Transitstrasse verbunden, die über französischen Boden führt. Nicht einmal fünf Kilometer ist die Strecke lang, Geschäfte oder Dörfer entlang der Strasse gibt es nicht. Doch Schweizer Autofahrer dürfen diese Route wegen des Einreiseverbots nicht mehr nutzen. Wenn sie es trotzdem tun, gilt das als unberechtigter Grenzübertritt und wird gebüsst. Beim ersten Verstoss wird eine Busse von 135 Euro fällig und bei jedem weiteren wird der Betrag erhöht.

Das sorgt auf Schweizer Seite für Unmut: «Das Verteilen von Bussen ist reine Schikane. Diese Strasse ist unser Arbeitsweg und die beste Strecke, um Richtung Basel zu fahren», sagt ein Einwohner Roggenburgs.

Gemeinde überrascht



Die Gemeinde Roggenburg wurde von den französischen Behörden nicht offiziell informiert. «Ich habe es nur von Einwohnern erfahren, die gebüsst worden sind», sagt Roland Walther, Gemeinderatspräsident der Gemeinde Roggenburg. «Für unser Dorf ist es ärgerlich und unverständlich. Auf dieser Transitstrecke gibt es gar keine Geschäfte, bei denen man anhalten könnte. Wenn wir die Strecke auf Schweizer Boden zurücklegen wollen, dann müssen wir auf einen Naturweg ausweichen oder einen grossen Umweg fahren.»



Schon am Wochenende vor Ostern hätten viele Töfffahrer die Grenze zu Frankreich passiert, so Walther. Am Zoll habe er erfahren, dass auch sie gebüsst worden seien. Walther würde es begrüssen, wenn künftig die Einwohner der Grenzgemeinden nicht mehr gebüsst würden: «Wenn wir ohne Behinderung durchfahren können, hat sich die Sache für uns erledigt.» Auch in Kleinlützel fehlen offizielle Informationen aus Frankreich. Der Gemeindepräsident wollte zum Vorgehen der Franzosen keine Stellung nehmen.



Schweiz ist machtlos



«Das Ziel der Bussen ist die Eindämmung des grenzüberschreitenden Verkehrs, was in der Tat erreicht wurde», sagt David Maitrot von der französischen Gendarmerie, die die Grenzen kontrolliert. «Die Mehrheit der gebüssten Personen ist auf zweirädrigen Fahrzeugen unterwegs.» Wie viele Lenker genau gebüsst wurden, kann er nicht sagen. Laut Maitrot gelten keine besonderen Ausnahmeregelungen für die Einwohner der Schweizer Gemeinden Roggenburg und Kleinlützel. Um nach Frankreich einzureisen, sei eine Bescheinigung erforderlich, die von der offiziellen Website der französischen Regierung kostenlos heruntergeladen werden könne.



Die Eidgenössische Zollverwaltung macht klar, dass sie keinen Einfluss auf diesen Strassenabschnitt hat: «Sobald Strassen auf französischem Staatsgebiet liegen, gelten die französischen Vorschriften», sagt Sprecher Matthias Simmen. Es sei Aufgabe der Autofahrer, sich vorgängig darüber zu informieren. Laut Simmen gilt auf Schweizer Boden Folgendes: «Ausländern ist die Einreise in die Schweiz gestattet, wenn die sofortige Wiederausreise garantiert werden kann.»



