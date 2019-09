«Die Detektive gingen dilettantisch vor»

Die Tatsache, dass die Verfolger des ehemaligen CS-Bankers Iqbal Khan aufgeflogen sind, kommt bei deren Berufskollegen nicht gut an. Laut dem «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) sagt Erich Wunderli, Präsident des Schweizerischen Verbands der ausgebildeten Privatdetektive: «Wenn es so stimmt, wie es in der Presse wiedergegeben wurde, sind die Detektive dilettantisch vorgegangen.»

Wunderli ist selbst seit mehr als 30 Jahren Privatdetektiv. Sein Verband distanziert sich aber von der Firma, die die Überwachung Kahns in Angriff genommen haben soll. So zweifelt Wunderli beispielsweise an deren Taktik. Normalerweise werden in der Stadt keine Verfolgungsjagden durchgeführt, da dies nutzlos sei. Viel eher würden dabei Tracker eingesetzt.

Detektive bespitzeln Fremdgeher

Ausserdem sei es äusserst ungewöhnlich, einen tätowierten Detektiv auf eine Person anzusetzen. Solche Menschen würden normalerweise schnell Aufmerksamkeit auf sich ziehen und könnten leicht wiedererkannt werden. Mietautos kommen bei Wunderli ebenfalls nicht zum Einsatz. Seine Detektei verwendet Autos mit gesperrten Nummernschildern.

Die Firma, die auf Khan angesetzt wurde, besteht hauptsächlich aus freischaffenden Mitarbeitern, meist Ex-Polizisten. Ihre Aufträge bestehen hauptsächlich darin, Sozialbetrüger aufzuspüren.

Laut Wunderli spüren die Mitarbeiter der rund 300 Detekteien in der Schweiz aber mehrheitlich Fremdgeher auf oder suchen vermisste Personen. Ab und zu komme es auch vor, dass ein Arbeitgeber sie bitte, herauszufinden, ob ein Arbeitnehmer tatsächlich krank ist.

