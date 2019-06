«Die Enten sind unsere Dauergäste»

Zusammen mit ihren Kleinen gönnte sich eine Ente im Schwimmbad Weiermatt in Köniz BE eine Abkühlung. Ein Leser-Reporter hielt den Ausflug der Entenfamilie auf einem Foto fest. «Die Enten sind jeden Tag hier, sie sind unsere Dauergäste», sagt eine Mitarbeiterin lachend. «Wenn jedoch viele Leute anwesend sind, gehen die Enten weg.»

Das gemeinsame Baden der menschlichen und tierischen Besucher verlaufe einwandfrei: «Sie kommen seit Jahren in unsere Badi und bisher gab es noch nie Reklamationen», sagt die Mitarbeiterin. Auch seien die Enten in Bezug auf die Hygiene nicht problematisch, da das Wasser so oft gereinigt und desinfiziert werde.

(qll)