«Vielleicht hat er aus Menschenhass gehandelt»

Herr Sachs, zum zweiten Mal innert Wochenfrist wurden in Deutschland Menschen vor einen Zug gestossen. Diesmal kam ein Achtjähriger dabei ums Leben. Wer macht so etwas?

Es kann sein, dass die beiden Täter psychisch krank sind und etwa Wahnvorstellungen oder Halluzinationen haben. Sie können aber auch aus anderen Gründen in einen Ausnahmezustand geraten sein, zum Beispiel, weil sie Drogen konsumiert, zu viel Alkohol getrunken oder aus einem Menschenhass heraus gehandelt haben. Derart sinnlos erscheinende Taten können sehr unterschiedliche Ursachen haben.

Der forensische Psychiater Josef Sachs geht davon aus, dass der Täter psychisch krank oder aus anderen Gründen in einen Ausnahmezustand geraten ist.

(Bild: zvg) Der forensische Psychiater Josef Sachs geht davon aus, dass der Täter psychisch krank oder aus anderen Gründen in einen Ausnahmezustand geraten ist.(Bild: zvg)

Dass es heute ein Kind getroffen hat, macht besonders fassungslos.

Das ist so. Wir wissen allerdings nicht, ob der Täter den Buben im Fokus hatte oder mehr seine Mutter, die ebenfalls aufs Gleis gestossen wurde. Man kann zurzeit nur spekulieren. Möglicherweise hat sich der Täter von dem Achtjährigen oder seiner Mutter provoziert gefühlt oder der Mann hat selbst schlechte Erfahrungen mit Kindern gemacht – vielleicht, weil er seine Kinder bei einer Trennung verloren hat, weil ihn das Opfer an jemanden erinnert hat oder Ähnliches. Von aussen ist eine solche Tat nicht nachvollziehbar.

Die Tragödie in Frankfurt ist der zweite Fall, wo Passagiere von ihnen unbekannten Menschen vor den Zug gestossen werden. Besteht die Gefahr von Nachahmungstätern?

Ja, vor allem wenn sich die Leute mit dem Täter identifizieren können, wenn sie seine Lebensumstände und sein Motiv kennen und ihn als eine Art tragischen Helden verherrlichen, kann das Nachahmungstäter auf den Plan rufen. Die Tötung eines Kindes löst allerdings in allen Kreisen Unverständnis aus.

Auch die Mutter wurde auf das Gleis geschubst, konnte sich aber noch retten. Was bedeutet das für eine Mutter, dass sie selbst mit dem Leben davongekommen, ihr Kind aber gestorben ist?

Die Mutter kann es so wahrnehmen, als hätte sie ihr Kind geopfert. Allein der plötzliche Verlust des Kindes aufgrund einer derart sinnlosen Tat ist schrecklich. Es besteht das Risiko, dass die Mutter lebenslang an den Folgen leidet. Sie musste mit

ansehen, wie ihr Sohn überrollt wurde und sie fühlt sich womöglich mitschuldig. Sie braucht bestimmt psychologische Hilfe.

In Frankfurt gab es viele Augenzeugen, auch viele Kinder sollen vor Ort gewesen sein. Was löst das Geschehene in ihnen aus?

Die Kinder erleiden einen Schock und sind als Augenzeugen beteiligt an dieser Tat. Auch sie brauchen Begleitung, um das Erlebte zu verarbeiten. Je stabiler ihr familiäres Umfeld, umso besser die Chance, dass sie darüber hinwegkommen.

Was tun, wenn man einen solchen Vorfall miterlebt?

Wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass die Betroffenen erste Hilfe erhalten. Augenzeugen sollen die Rettungskräfte verständigen und gegebenenfalls andere beruhigen und von der Unfallstelle wegführen. Allerdings bringt es nichts, wenn zu viele Leute auf eine Person im Schockzustand einreden.

In Frankfurt wie auch vor rund einer Woche in Voerde sollen die Täter wahllos jemanden ausgewählt und vor den Zug gestossen haben. Müssen Passagiere nun Angst haben?

Das Gefühl, dass es jeden treffen kann, ist lähmend und macht den Vorfall umso schlimmer. Mit anderen darüber zu sprechen hilft und relativiert. Die Leute neigen nämlich dazu, die Wahrscheinlichkeit solcher Vorfälle zu überschätzen. Besonders verunsicherte Menschen verzichten nach solchen Ereignissen gar auf das Zugfahren oder meiden Bahnhöfe. Das bringt natürlich nichts. Dass man auf Bahnsteigen wachsam ist, ist dagegen durchaus sinnvoll.