Zug fährt mit offener Tür – Bähnler besorgt

Ein Interregio von Genf nach Brig fuhr am letzten Donnerstag rund 15 Minuten lang mit einer geöffneten Tür bei voller Fahrt. «Ich sass daneben und stellte sicher, dass sich niemand, vor allem kein Kind, der Türe näherte», sagt der Berner Beat gegenüber «20 Minutes». Laut der SBB ist derzeit noch unklar, ob der Defekt eine technische Ursache hat. Es ist bereits der dritte Vorfall dieser Art – innerhalb einer Woche.

«In diesen Fällen wurden die Züge systematisch vom Gleis genommen und einer vollständigen Kontrolle unterzogen», erklärt SBB-Mediensprecher Jean-Philippe Schmidt gegenüber «20 Minutes». Die betroffenen Zügen würden unterschiedliche Schliessanlagen verwenden. Doch trotz Häufung der Vorfälle ist es laut der SBB zu früh, Schlussfolgerungen zu ziehen. «Die Sicherheit der Passagiere und des Personals steht im Mittelpunkt. Wenn unsere Untersuchungen ein allgemeines Sicherheitsproblem zeigen, werden wir unverzüglich Massnahmen ergreifen.» Er betont jedoch, dass das derzeit nicht der Fall sei.

Was hier passiert ist, ist katastrophal

Anders sehen es die Bahngewerkschaft und die Organisation pro Bahn: «Die Vorfälle stimmen mich äusserst nachdenklich», sagt Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn Schweiz. Die Sicherheit der Passagiere und des Personals müsse gewährleistet sein. Dies sei so nicht der Fall. «Für uns ist nicht nachvollziehbar, dass das überhaupt passieren kann und man aktuell kein Sicherheitsproblem bei den SBB ortet», so Blättler.

Ähnlich sieht es auch Barbara Spalinger, Mediensprecherin der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV: «Die Häufung der Vorfälle ist beunruhigend. Sollte es ein technischer Defekt sein, wäre das sehr ungut.» Laut ihr liegt das Problem unter anderem auch am Personalmangel. «Woran wir immer erinnern ist, dass es sowohl beim Zugpersonal als auch in der Instandhaltung zu wenig Personal hat. Das ist nötig, damit die Bahnen sicher betrieben werden können», so Spalinger. Ihr Kollege Jürg Hurni fand betreffend des ersten Vorfalls noch drastischere Worte: «Was hier passiert ist, ist katastrophal.»

Am 1. November ist in einem Zug im Aargau bereits eine Tür bei voller Fahrt offen geblieben. Dabei handelte es sich ein Wagen des Typs Einheitswagen IV. Dieser steht seit dem tödlichen Unfall von Zugbegleiter Bruno R. in der Kritik. Danach forderte der SEV, die EW IV aus dem Verkehr zu ziehen. Hurni sieht sich bestätigt: «Offensichtlich hat hier die Grünschlaufe wieder nicht funktioniert und dem Lokführer wurde nicht angezeigt, dass die Tür geöffnet war», sagte er zum Vorfall am 1. November zu 20 Minuten. Diese technischen Mängel an den Grünschlaufen seien schon bei den Sonderuntersuchungen nach dem Unfall zutage getreten, so der Gewerkschaftssekretär.

Die SBB wollte auf die Kritik der Gewerkschaften keine Stellung nehmen.



(juu)