«Die Kinder haben Angst, dass ihnen etwas passiert»

Ein 7-jähriger Junge wurde am Donnerstag in Basel erstochen. Die mutmassliche Täterin, eine 75-jährige Schweizerin, hat sich der Polizei gestellt. Am Morgen nach der Tat ist die Betroffenheit gross. Der Blumenberg am Tatort wächst minütlich, Eltern und Schulkinder legen Blumen nieder. Viele, die an diesem Morgen ihre Trauer bekunden, weinen.

Ihre Tochter sei am Tatort vorbei gelaufen und habe die Polizei und die Sanität gesehen, sagt eine Mutter. Sofort hätten die Kinder miteinander gesprochen – und viele Fragen gehabt. «Die Kinder hatten zum Teil selbst Angst, dass ihnen etwas passiert», sagt die Mutter. Die Solidarität sei gross: «Viele Nachbarskinder haben Blumen niedergelegt und trauern um den Verstorbenen.» Nun sei es wichtig, die Kinder ernst zu nehmen – und zu schauen, dass sie mit ihrer Trauer umgehen könnten (siehe Video).

(maz)