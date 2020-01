«Leute haben Angst vor meiner Rückkehr»

Die Studentin Fabienne Blaser sitzt in Wuhan fest – in der abgeriegelten chinesischen Stadt, in der das Coronavirus ausbrach. Nun will sie nach Hause. «Ob und wann ich zurückkehren kann, weiss ich aber nicht», sagt sie zu 20 Minuten. Die Schweizer Botschaft kläre mit den Nachbarstaaten Möglichkeiten für eine Rückkehr ab. Deutsche Kollegen, mit denen sie in Kontakt sei, vermuteten, dass sie am Samstag zurückfliegen könnten.

Umfrage Bereiten Sie sich auf das Coronavirus vor? Ja, ich habe Masken gekauft.

Noch nicht, aber ich werde noch Masken kaufen.

Ich bereite mich anders vor.

Nein, ich unternehme nichts.

Tatsächlich hat die deutsche Bundeswehr angekündigt, 90 Menschen aus China zurückzufliegen. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) prüft, ob sich die Schweiz den Rückholaktionen anderer Länder anschliessen könnte, wie es am Dienstag gegenüber 20 Minuten bestätigte.

«Ich bleibe drinnen»



Blaser sagt, die Ungewissheit sei das Schlimmste. Niemand wisse, wann die Quarantäne von Wuhan ende. Nicht alle in der Schweiz hätten Freude, wenn sie zurückfliegen könnte, vermutet sie: «Ich bekomme mit, dass in der Schweiz schon Leute Angst haben vor unserer Rückkehr. Aber natürlich würde auch ich auf das Virus geprüft, bevor ich zurückkehre.»

Momentan müsse sie der Universität, die sie besuche, täglich ihre aktuelle Temperatur melden und sich beim Auftreten der ersten Symptome bei ihr melden. «Ansonsten ist an der Uni nichts mehr los. Das Semester wurde auf unbestimmte Zeit verschoben», sagt Blaser. «Auf dem Campus sind nach wie vor verschiedene Läden offen, die auch Lebensmittel verkaufen. Ich bleibe aber drinnen und nutze die Lieferdienste, die mit Elektrorollern unterwegs sind.» Von diesen sehe man deutlich weniger als üblich auf den Strassen, die Fahrer trügen Schutzmasken. Knappheit gebe es aber nicht.

Lieferdienste für Schutzmasken

Auch für Schutzmasken gebe es Lieferdienste, sagt Blaser. «Die Regierung hat Massnahmen ergriffen, damit sie die Preise nicht erhöhen dürfen.» Blaser sagt, sie meide die Stadt. «Die meisten Anlässe finden sowieso nicht statt, und der ÖV ist ausser Betrieb», so die Bernerin. «Es fahren einige lizenzierte Notfalltaxis, die bestimmte Routen befahren dürfen. Das private Autofahren ist stark eingeschränkt. Es gibt aber Leute, die nach wie vor rausgehen und etwa Sport treiben mit Schutzmasken.»

Sie halte mit häufigem Telefonieren und Kommunikation übers Internet Kontakt mit Kollegen und Bekannten. Den chinesischen Behörden sei kein Vorwurf zu machen, sagt Blaser. «Natürlich sehe ich den Sinn der Quarantäne. Trotzdem deprimiert es mich, so von der Aussenwelt isoliert zu sein.»

Andere könnten nun ihre Familie oder ihre Partner auf unbestimmte Zeit nicht mehr sehen. «In Chats im chinesischen Kurznachrichtendienst WeChat heisst es, die Quarantäne sei der sozialste Akt, der in Wuhan möglich gewesen sei.» Schliesslich werde so die weitere Ausbreitung des Virus verhindert.

(ehs)