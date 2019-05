«Die Polizisten wissen, dass es Tote geben kann»

Bei einer Geiselnahme im Zürcher Kreis 3 sind drei Personen gestorben. Ein bewaffneter 60-Jähriger nahm zwei Frauen als Geiseln und drohte, die beiden zu erschiessen, wenn sich die Polizei nicht sofort zurückziehe.

Andreas Frei ist forensischer Psychiater und leitender Arzt der Psychiatrie Baselland. Andreas Frei ist forensischer Psychiater und leitender Arzt der Psychiatrie Baselland.

Der Geiselnehmer erklärte gegenüber Spezialisten der Verhandlungsgruppe und der Interventionseinheit Skorpion, er wolle aufgeben. Schliesslich fielen drei Schüsse und die Polizei in der Wohnung auf drei schwerst verletzte Personen, die trotz Reanimationsversuchen starben.

Herr Frei, unter welchem Stress standen die Polizeibeamten?

Natürlich gehören Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehrleute zu den exponierten Berufsgruppen. Vor allem in einer solchen Situation mit einer Geiselnahme könnten einige von ihnen ein posttraumatisches Stresssyndrom entwickeln.

Aber in der Regel sind gerade Polizisten und vor allem etwa die Spezialeinheit Skorpion darauf vorbereitet, dass es Tote geben kann. Wer einen solchen Job übernimmt, muss damit rechnen, dass etwas schief läuft.

Auch sie laufen zwar in Gefahr, mit Situationen konfrontiert zu werden, die sie überfordern. Jedoch das hängt mit der persönlichen Situation und Psyche zusammen. Gewisse Menschen sind einfach belastbarer.

Was wären denn Anzeichen eines solchen posttraumatischen Belastungssyndroms?

Das ist sehr individuell. Aber grundsätzlich haben Betroffene Alpträume, können nicht mehr schlafen. Es kann auch zu Flashbacks kommen – Situationen, die eigentlich harmlos sind, erinnern die Person an den entsprechenden Vorfall. Zudem können Betroffene im zwischenmenschlichen Bereich sehr harsch sein, so kommt es etwa mit Angehörigen oder Berufskollegen zu Stress und Streit.

Das ist ein Teufelskreis, aus dem man nur mit professioneller Hilfe ausbrechen kann. Für die Polizeibeamten ist aber sicher wichtig, dass sie ihr Team unterstützt und bei Problemen Solidarität zeigt.

Wieso beteuerte der Geiselnehmer, er wolle sich bald stellen?

Das ist jetzt die Aufgabe der Polizei, das herauszufinden. In einem solchen Fall ist es extrem wichtig, herauszufinden, welche Motivation der Täter hatte und wieso er auf diese Weise gehandelt hat. Nützen könnte eine psychologische Autopsie.

Dort versucht man anhand Dokumenten des Täters, die einem vorliegen, Interviews mit Bekannten und Angehörigen und weiteren Informationen versucht, ein Bild des Täters und seiner Beweggründe zu machen. Das ist sehr aufwendig, lohnt sich aber extrem.

(dk)