«Die SVP muss über die Bücher»

Die Niederlage ist bitter: Zwölf Sitze hat die SVP im Nationalrat verloren. Nach dem Rekordgewinn vor vier Jahren sinkt ihr Wähleranteil um fast 4 Prozent. Parteichef Albert Rösti relativierte noch am Sonntagabend: «Der Schaden hält sich in Grenzen angesichts des Klimahypes, den die Medien angeheizt haben.» Von einer Krise will er nichts wissen – die SVP sei mit über 25 Prozent Wähleranteil noch immer stärkste Kraft.

Trotz der Beschwichtigungen stellt sich die Frage: Was ist falsch gelaufen bei der Volkspartei? Laut Politologe Louis Perron ist es eine Kombination aus mehreren Faktoren. So seien

SVP-Schwerpunkte wie Zuwanderung und Europa bei den Wahlen keine Themen gewesen. Beim Klima sei die SVP-Wählerschaft gespalten. «Sicherlich gibt es SVP-Wähler, auf Abwehr zur Klimabewegung gehen. Bei ihnen kommt es gut an, dass sich Parteiexponenten gar öffentlich lustig machen über die Klimajugend. Aber es gibt auch solche, die die Klimadebatte und den Umweltschutz ernster nehmen.»

SVP-Basis gespalten beim Klima

Auch im Wahlkampf sieht Perron Verbesserungspotenzial. In der Vergangenheit sei die SVP stets jene Partei gewesen, die zu kämpfen gewusst habe und an Boden gutmachen konnte. «Die diesjährige Kampagne kam nie ganz auf Touren und enthielt wenig Neues. Das Wurm-Plakat zielte am Nerv der Zeit vorbei – selbst an jenem der eigenen Wählerschaft.» Dafür spricht auch die Tamedia-Nachwahlbefragung, die zeigt, dass der SVP die Mobilisierung der eigenen Basis schlechter gelang als in den Jahren zuvor.

Für SVP-Ständerat Hannes Germann hat sich die SVP in eine Position manövriert, in der es sie ihren eigenen Exponenten die Wahl in den Ständerat erschwert. So habe die Wahlkampfleitung die am nächsten stehenden Parteien mit ihrer Wahlkampagne vor den Kopf gestossen – obwohl vor einem Jahr vereinbart worden sei, dass man flächendeckend Listenverbindungen etwa mit der FDP eingehe. «Wenn man den Wunschpartner dann aber mit einer Plakat-Kampagne gezielt angreift, ist klar, dass dieses Vorhaben scheitern muss.» Verbindungen mit der FDP oder anderen Parteien seien lange Tradition gewesen. Dank Restmandaten hätte sich der Verlust reduzieren lassen, so Germann.

Blocher nimmt Stellung



Leise Kritik übt auch eine Abgewählte: die St. Gallerin Barbara Keller-Inhelder. Es sei zwar richtig, dass sich die SVP im Thema Klimaschutz als einzige Partei gegen die vielen vorgeschlagen Verteuerungsmassnahmen wehre, aber: «Bezüglich Natur- und Umweltschutz sollte sich die SVP öffnen und vom festgefahrenen Verhalten loskommen. Ich denke etwa an eine weitere Reduktion von Herbiziden oder an überflüssige Palmöl-Importe», so Keller-Inhelder.

Auch SVP-Übervater Christoph Blocher äusserte sich in seiner Sendung «Teleblocher» zur Wahlschlappe. Die Einbussen in einigen Kantonenen seien hoch. Auf den grün-roten Zug aufspringen dürfe man trotzdem nicht, im Gegenteil: «Die SVP muss über die Bücher und schauen, dass sie referendumsfähiger wird.» Damit meint er: Die SVP soll Oppositionspolitik betreiben und durch Referenden links-grüne Anliegen wie den Vaterschaftsurlaub zu Fall bringen.

Abgewählter SVPler ist zuversichtlich



Der abgewählte SVPler Sebastian Frehner hält einen Kurswechsel nicht für nötig. «Es hat schweizweit eine massive Wählerverschiebung gegeben Richtung links-grün», erklärt er. Kritik übt er an der FDP und der CVP, die in seinem Kanton Basel-Stadt ebenfalls zu den Verlierern zählen: «Wären sie bereit gewesen, eine Listenverbindung mit uns einzugehen, hätten wir zumindest einen Sitz retten können.» Die SVP lasse sich nicht verbiegen: «Die Klimadebatte ist aus unserer Sicht eine Hysterie.» Er ist zuversichtlich, dass die SVP wieder bessere Ergebnisse erzielen wird, wenn andere Themen wie etwa Migration die Wahlen dominierten.



Wolle die SVP an den Erfolg von 2015 anknüpfen, müsste viel passieren – etwa eine erneute Flüchtlingskrise oder eine gewonnene Volksabstimmung übers EU-Rahmenabkommen, sagt Politologe Perron. «Die SVP ist nun wieder ungefähr dort, wo sie 2011 war. Ein Wähleranteil von 25 Prozent ist immer noch hoch.» Ein Problem bleibe der Partei aber erhalten: die Nachfolge von Christoph Blocher: «Er hat der SVP ein Gesicht gegeben und machte die Partei über zwanzig Jahre zu dem, was sie ist.» Dass Albert Rösti der Falsche ist für die Parteispitze, glaubt Perron nicht. «Rösti hat die Partei auf dem Zenit übernommen. Es konnte fast nur abwärtsgehen. Es ist fraglich, ob ein anderer es hätte besser mache können.»

(jk)