«Die Schüler werden nicht einfach chillen können»

Schweizer Schulen bleiben ab sofort und bis mindestens am 4. April 2020 geschlossen. Das hat der Bundesrat am Freitag entschieden. Experten rechnen aber damit, dass die Schulschliessungen noch viel länger dauern. Einige Kantone bieten für Kindergarten- und Primarschüler ab sofort eine Notfallbetreuung an.

In der Stadt Zürich etwa richtet sich die Betreuung laut einer Mitteilung vor allem an Eltern, die «vitale Leistungen unserer Gesellschaft sicherstellen», also im Gesundheitswesen, bei der Sanität, Polizei oder in der Stromversorgung arbeiten. Sie ist allerdings nicht gratis: pro Tag werden 10 Franken verrechnet.

Freiwillige Aufträge statt Hausaufgaben

Während Sekundarschüler online unterrichtet werden sollen, wird der Unterricht auf Primarstufe ausgesetzt. Der Kanton Aargau weist gar in einer Mitteilung darauf hin, dass grundsätzlich keine Aufgaben an die Schüler verteilt werden dürfen – «auch nicht digital.» Hinweise für freiwilliges, selbständiges Lernen an die Schüler sei seitens der Lehrpersonen aber noch möglich, heisst es weiter.

Im Schulbetrieb ist die Unsicherheit gross. Wie die Bezirksschule Wettingen schreibt, habe man ursprünglich die Absicht gehabt, den Schülern Aufträge zu erteilen. «Auch damit Langeweile sich nicht breitmacht und der Bildschirmkonsum nicht ins Unendliche steigt.» Nun müssten die Lehrkräfte darüber befinden, welche freiwilligen Aufträge man anbieten könne. Auch andere Lehrer bereiten sich auf die Änderung des Schulbetriebs vor:

Laura M.* (27), Primarlehrerin aus dem Kanton Aargau

«Ich unterrichte Erst- bis Drittklässler und würde den Kindern gern etwas Übungsmaterial zur Verfügung stellen, da sie wirklich sehr viel Stoff verpassen. Den Schülern und Schülerinnen werde ich wahrscheinlich online ein Lesetraining anbieten. Jedes Kind erhält dann Aufgaben, die es bearbeiten darf. Ich und andere Lehrpersonen können dann jeden Tag neue Aufgaben freischalten. Es wird aber alles freiwillig sein. Wir Lehrer sind alle im Schulhaus anwesend, da einige Kinder betreut werden müssen. Das ist auch mal schön, da man dann mal wirklich intensiv mit einem Kind üben kann. Wahrscheinlich werden wir aber auch viele Spiele anbieten, die Kinder, die in die Betreuung kommen, sollen ja dadurch keinen Vorsprung den anderen gegenüber haben. Ich mache meinen Job gern, wir hatten noch viele Projekte in der Klasse vor und ich hoffe, die Schule findet bald wieder normal statt.»

Nadja K.* (50), Primarlehrerin aus dem Kanton Freiburg

«Trotz Schulschliessungen müssen wir trotzdem weiterarbeiten. Der Übergang war aber sehr hektisch. Der Schulunterricht am Freitag ging bis um 15.30 Uhr. 10 Minuten vorher wurden wir informiert, dass die Schule geschlossen wird. Die Schüler wurden danach ohne weitere Informationen nach Hause entlassen. Bei uns in Freiburg bleiben die Schulen mindestens bis Ende April geschlossen. Das weitere Vorgehen müssen wir darum jetzt am Montag besprechen. Die Aufträge sind klar: Kinder betreuen und den Lernstoff zusammenstellen und anpassen, so dass meine Kinder der 5. und 6. Klasse zu Hause lernen können. Trotzdem wird die Schulpflicht nicht aufgehoben, die Schüler haben also nicht frei. Da Fernunterricht bei jüngeren Kindern nur begrenzt möglich ist, werden sie wohl Material zu Hause bearbeiten müssen.»

Martin W.* (49), Primarlehrer aus dem Kanton Zürich

«Ich unterrichte eine 5. Klasse und die Kinder haben sich natürlich gefreut, als ich Ihnen am Freitag über Mittag gesagt habe, dass ich damit rechne, dass der Unterricht eingestellt werde und dass wir womöglich über Skype unterrichten könnten. Aber die Situation war auch irgendwie unreal: In meiner Klasse hat in den letzten Tagen kein einziges Kind gefehlt. Kein Husten oder Niesen war zu hören! Und jetzt sollte plötzlich die Schule eingestellt werden? Wir – die Schulleitung und Behörde – prüfen im Moment die Möglichkeiten, wie wir die Kinder zu Hause unterrichten können. Wir sind technisch gut ausgerüstet und könnten innerhalb von kurzer Zeit etwas auf die Beine stellen. Wir Lehrpersonen müssten dann die Unterrichtsmaterialien bereitstellen und korrigieren. Falls ich zusätzlich noch Zeit habe, werde ich in der Schule einmal die liegengebliebenen Arbeiten nachholen und viel Zeit mit meinem Sohn draussen in der Natur verbringen.»

S.G.* (25), Primarlehrerin aus dem Kanton Zürich

«Glücklicherweise konnte ich bereits am Freitag meine Kinder der 6. Klasse mit Überbrückungsmaterial für eine Woche versorgen. Sie müssen mindestens 30 Minuten am Tag ein Buch lesen und im Lernjournal einen Eintrag dazu machen. Zudem sollen sie mindestens eine halbe Seite pro Tag etwas schreiben – über ihre Erlebnisse oder eine erfundene Geschichte. In Mathematik repetieren sie selbständig Aufgaben und in Englisch lernen sie täglich mindestens 15 Minuten Vokabular. Also kleine Aufgaben, die sie selbständig machen können. Ich habe jetzt über das Weekend aber nonstop vorbereitet, um die weitere Ausbildung sicherstellen zu können. Immerhin gehen sie im Sommer in die Oberstufe, sie können also nicht nur einfach daheim chillen.

Eigentlich hätten wir die Möglichkeit, Fernunterricht zu organisieren. Aber in der Agglomeration ist das mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Viele Schüler haben kein WLAN, keine Computer und keine Drucker. Ich habe 24 Schüler – werde also eventuell 24 verschiedene Unterrichtsmöglichkeiten anbieten müssen. Die Herausforderung ist riesig. Was mich sehr traurig macht, ist die Tatsache, dass ich die Schüler bis zu den Sommerferien vielleicht gar nicht mehr unterrichte. Dabei hatte ich mich so auf den Abschluss meiner ersten Klasse gefreut. Heute morgen musste ich deswegen schon weinen.»

*Namen der Redaktion bekannt

