«Die Schweiz hat ein Luxusproblem»

5 Tonnen Rüebli und 5 Tonnen Kartoffeln standen am Samstag in Zürich in grossen Behältern zum Verkauf bereit. «Das Gemüse ist einwandfrei, entspricht aber nicht der Norm – es ist zu gross für die Kartonverpackung», sagt Dominik Waser. Er engagiert sich beim Verein Grassrooted gegen die Verschwendung von Lebensmitteln.

Ganze 30 Tonnen hat der Verein retten können, 25 Tonnen sollen zu Saft verarbeitet werden (20 Minuten berichtete). Für Waser soll die Aktion zur Diskussion anregen. «Wenn 60 Prozent des Frischgemüses verloren geht, also weder geerntet, weggeworfen oder vernichtet wird, ist klar, dass wir ein Foodwaste-Problem haben.»

Ambitioniertes Ziel

Zahlreiche Besucher strömten zur heutigen Verkaufsaktion. «Von den Rüebli haben wir 4,5 Tonnen verkauft, Kartoffeln immerhin 3 Tonnen», sagt Waser. Das Grassrooted-Team sei aber sehr zufrieden. «Das Ziel ist es aber, dass solche Verkaufsaktionen in Zukunft nicht mehr nötig sind», sagt Waser.

Auch Lea aus St. Gallen schliesst sich seiner Meinung an: «Dass x-Tonnen perfekte Rüebli – einfach nur weil sie zu gross für die Verpackungen sind – vernichtet werden sollen, geht mir gegen den Strich.» Und für Julian aus Zürich ist klar: «Es gibt so viele Menschen, die Hunger leiden und wir schmeissen hier Tonnenweise Lebensmittel weg. Die Schweiz hat definitiv ein Luxusproblem.»

Weitere Reaktionen sehen Sie im Video.

(dk)