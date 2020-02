«Die Schweiz muss vor Italien-Reisen warnen»

Mehr als hundert Ansteckungsfälle, elf abgeriegelte Städte, drei Tote: Das Coronavirus sorgt in Norditalien für den Ausnahmezustand. Das Virus rückt damit nahe an die Schweizer Grenze: Im nur 25 Kilometer entfernten Veltlin wurde ein 17-Jähriger angesteckt.

Das ruft auch Schweizer Politiker auf den Plan. Der Lega-Nationalrat Lorenzo Quadri will für italienische Grenzgänger, die im Dienstleistungssektor arbeiten, die Grenze dicht machen. Und CVP-Nationalrat Marco Romano fordert vom Bund Massnahmen, denn es sei sehr gut möglich, dass sich das Coronavirus über die Grenzgänger auch in der Schweiz verbreite.

Passagierkontrolle an der Grenze

«Der Coronavirus-Ausbruch in Italien ist brandgefährlich», findet auch SP-Gesundheitspolitikerin Yvonne Feri. Wenn die Schweiz nicht handle, habe das Tessin ein Problem. «Die Grenze zu schliessen, halte ich zum jetzigen Zeitpunkt aber für verfrüht.» Es brauche jetzt Coronavirus-Kontrollen an der Grenze zu Italien. «Möglichst bei allen Einreisenden sollte Fieber gemessen werden. Sowohl Autos als auch Züge müssen auf Passagiere mit Coronavirus-Symptomen überprüft werden.» Mögliche Verdachtsfälle sollen dann in die Spitäler verteilt werden: «Die Spitäler in der Schweiz und in Italien müssen sich dafür nun vorbereiten.»

Die konkrete praktische Umsetzung müsse das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausarbeiten, so Feri. Mit dem Einsatz von Sanitätstruppen oder dem Zivildienst solle dies aber machbar sein. «Es braucht diese Massnahme zum Schutz der Bevölkerung.» Sie habe Vertrauen in den Bundesrat, dass er die richtigen Schritte einleiten werde.

Ist eine Reisewarnung nötig?



Der Tessiner SVP-Kantonsrat Tiziano Galeazzi findet, die Schweiz müsse nun Reisewarnungen erlassen. «Dass die Schweiz bisher keine Warnung ausgesprochen hat, ist beunruhigend», sagt er. Die Bevölkerung brauche unbedingt detailliertere Reisehinweise. «Vorstellbar wäre eine Empfehlung, unnötige Reisen nach Italien zu unterlassen.» Italien ist das Land mit der höchsten Zahl an bestätigten Erkrankten in Europa.



Beim Bundesamt für Gesundheit heisst es auf Anfrage, es seien derzeit keine Massnahmen geplant. Man beobachte die «ernste» Situation in Italien aber genau. Am Montagvormittag werde man zum weiteren Vorgehen informieren. Auch haben die Behörden keine Reisewarnungen für Italien ausgesprochen.

Jeder Zöllner erhält Desinfektionsmittel

Roland Liebi, Präsident des Verbands des Zoll- und Grenzwachtpersonals, hält nichts von der gänzlichen Grenzschliessung, verstärkten Grenzkontrollen oder Temperatur-Checks. «Wir sollten nicht überreagieren.» Ohnehin hätte das Zollpersonal nicht annähernd die Ressourcen, solche Mammut-Aufgaben zu stemmen: «Das ist utopisch.» So sei das Personal beispielsweise schon am Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 mit den eigenen Mitteln an den Anschlag gekommen – einem Unterfangen, das im Vergleich zu flächendeckenden Coronavirus-Kontrollen nun aber noch als Klacks erscheine.

Liebi vertraut auf die Massnahmen der Behörden. «Bei Epidemien erhalten Zöllner klare Verhaltensanweisungen, etwa regelmässig die Hände zu waschen und zu desinfizieren.» Jeder Zöllner erhalte persönliches Desinfektionsmaterial. «Die Zollbehörden bestellen jeweils entsprechend nach, damit keine Engpässe entstehen.» Dies liege in der Verantwortung der Dienststellen.

Welche weitere Massnahmen am Zoll zur Eindämmung des Coronavirus möglich seien, liege in der Verantwortung des Bundesamts für Gesundheit, sagt Liebi. Beim Ebola-Ausbruch seien die Zollstellen mit speziellem Notfallmaterial versorgt worden. Zudem kann der Bund auch die Sanitätstruppen der Armee für Einsätze aufbieten, wie dies etwa an den Flughäfen möglich ist.



