«Auch in Zürich kann ein Anschlag passieren»

Herr Vidino*, was löst der Terroranschlag am Strassburger Weihnachtsmarkt bei Ihnen aus?

Ich bin betroffen, aber schockieren darf einen heutzutage so etwas nicht mehr. Terrorismus kann jederzeit und überall auftreten, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem bestimmten Ort wie dem Strassburger Weihnachtsmarkt passiert, statistisch klein ist. Doch gerade in Europa gab es in den letzten Jahren so viele Terroranschläge wie kaum irgendwo sonst.

Das heisst, das kann überall, zum Beispiel am Weihnachtsmarkt im Zürcher Hauptbahnhof, jederzeit passieren?

Grundsätzlich ja. In der Schweiz würde ich die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlages jedoch als etwas geringer einschätzen als jene in Frankreich. Dort ist das Problem des Jihadismus weiter verbreitet als in der Schweiz. Doch auch hier gibt es vereinzelt Personen, die sich radikalisiert haben. Ich denke da etwa an die IS-Anhänger aus Winterthur. Wie der Fall von Strassburg zeigt, genügt eine einzelne radikalisierte Person mit terroristischen Absichten, um ein solches Attentat zu verrichten und einen grossen Schaden anzurichten.

Ein Kleinkrimineller, der plötzlich zum heiligen Attentäter mutiert – ein typisches Täterprofil?

Nein, es gibt kein festes Profil von Personen, die sich radikalisieren. Die verschiedenen Terroranschläge der letzten Jahre haben gezeigt: Es gibt Frauen, aber auch Männer, die zu Tätern werden, 14-jährige Knaben und über 50-jährige Männer. Im Fall von Strassburg handelt es sich um einen Mann, der bereits über 20-mal straffällig wurde, in anderen Fällen waren es unauffällige Studenten, die zu Terroristen wurden.

Wieso wird jemand zum Terroristen?

Ich würde sagen, die Radikalisierung passiert on- und offline. Man lernt vielleicht jemanden kennen, der einem diese jihadistische Ideologie zum ersten Mal näherbringt. Danach erfolgt das Informationensammeln im Internet. Sicherlich muss sich die Person intensiv mit dem ganzen jihadistischen Gedankengut auseinandersetzen. Es gab schon bestens integrierte Personen, die sich plötzlich radikalisierten. Es gibt nicht den einen Grund, wieso sich jemand radikalisiert. Dieser Vorgang ist sehr schwer fassbar.

Der IS hat in der letzten Zeit an Boden und Einfluss verloren, wieso kommt es trotzdem noch zu solchen Attentaten? Der Täter soll auch «Allahu Akbar!» gerufen haben.

Es ist richtig, dass der IS an Territorium einbüssen musste. Der Jihadismus ist aber viel mehr als nur der IS, und Terrorismus ist alles andere als ein neues Phänomen, das mit dem IS oder mit Al-Qaida aufkam. Der Jihadismus hat eine sehr lange Geschichte. Auch wenn der Anteil Muslime, die sich radikalisieren, vernichtend klein ist, ist der Jihadismus bis jetzt nicht verschwunden.

Die Sicherheitsvorkehrungen werden immer raffinierter, trotzdem kann man dem Terrorismus nicht entkommen...

Wissen Sie, die Sicherheit ist in Europa ausgesprochen hoch, und trotzdem kam es in den letzten Jahren immer wieder zu solchen Attentaten. Die Sicherheit kann nie genug hoch sein, um eine derart unvorhersehbare Tat zu verhindern. Das sieht man ja auch am Beispiel Israels, dort ist das Militär wahnsinnig präsent, und dennoch kommt es immer wieder zu Anschlägen. Es ist falsch, zu denken, dass gewisse Sicherheitsmassnahmen oder starke Polizeipräsenz Terroranschläge ganz sicher verhindern können.

*Lorenzo Vidino ist Terrorismus-Experte und Programmdirektor für Extremismus an der George Washington University in Washington D.C.



(jk)