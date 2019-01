Darum sind momentan so viele Strassen gesperrt

Seit gestern Abend warnt das Schweizerische Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) in grossen Teilen der Schweizer Alpen vor einer «sehr grossen Lawinengefahr». Es ist die höchste Stufe der Gefahrenskala.

Kurt Winkler ist promovierter Bauingenieur und Bergführer. Er arbeitet als Lawinenwarner am WSL-Insititut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos.

Zahlreiche Strassenabschnitte vom östlichen Berner Oberland bis zum Bündnerland sind aufgrund der Lawinengefahr zurzeit gesperrt. Wieso gewisse Regionen nur beschränkt oder gar nicht erreichbar sind, erklärt Kurt Winkler, Lawinenexperte vom SLF.



In grossen Teilen der Schweiz gilt die Lawinenwarnstufe 5. Wie kommt es dazu?

Momentan herrscht in grossen Teilen der Schweizer Alpen eine Lawinen-Ausnahmesituation, Vergleichbares erleben wir relativ selten, zuletzt im Winter 2018 und davor im Jahr 1999. Jetziger Grund war ein intensives Niederschlagsereignis in den letzten Tagen, nachdem es schon in den letzten Wochen viel schneite. Dazu kommt sehr viel Wind. Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.



Was bedeutet das genau?

Die höchste Gefahrenstufe bedeutet, dass die Gefahr von spontanen Lawinenabgängen bis in die Täler besteht. Dabei sind auch extrem grosse Lawinen zu erwarten. Darum mussten lokale Sicherheitsdienste viele exponierte Zugangsstrassen und Zugstrecken sperren.



Was versteht man unter einer «extrem grossen Lawine?»

Eine sogenannte «extrem grosse Lawine» erreicht den Talboden und kann die Landschaft verwüsten. Das Schadenspotenzial ist enorm. Glücklicherweise verlaufen solche Abgänge zumeist glimpflich, da sie meistens abseits der bewohnten Gebiete niedergehen. Und dort, wo sie bewohntes Gebiet oder Strassen treffen könnten, haben die Sicherheitsdienste vorsorgliche Sperrungen vorgenommen.

Sind kleinere Lawinen weniger gefährlich?

Sie gefährden keine Verkehrsträger und Häuser. Im freien Skigelände, ausserhalb der geöffneten Pisten, enden aber häufig schon mittlere Lawinen tödlich. Grössere Lawinen sind noch gefährlicher, sie führen häufiger zu tiefen Verschüttungen oder auch zu mechanischen Verletzungen. Die Überlebenschance einer ganz verschütteten Person sinkt schon nach 15 Minuten markant.



Könnte man die Lawinen nicht einfach kontrolliert auslösen?

Doch, und das wird auch im grossen Stil zur Sicherung von Skipisten, Strassen und auch Siedlungen gemacht. Allerdings stehen längst nicht überall Sprengmasten, und zum Sprengen aus dem Helikopter braucht es gute Sichtverhältnisse. Anders ist es mit Gleitschneelawinen, bei denen die gesamte Schneedecke auf glattem Gras abgleitet. Diese entstehen vor allem in schneereichen Wintern und sind derzeit in mittleren Höhenlagen ein grosses Problem.

Gleitschneelawinen können nicht von Personen ausgelöst, aber auch nicht gesprengt werden. Wenn eine solche am Hang oberhalb einer Strasse liegt, können wir nichts machen, ausser abzuwarten. Das stellt die Sicherheitsdienste vor grosse Herausforderungen.



Muss man jetzt im Gefahrengebiet aufs Skifahren verzichten?

Nein, die offiziell geöffneten Pisten sind sicher. Aber abseits davon zu fahren, ist jetzt, bei der höchsten Gefahrenstufe, definitiv keine gute Idee.

Was muss man machen, wenn jemand in eine Lawine geraten ist?

Sofort die Rettungskräfte alarmieren und dann selber tätig werden. Abseits der Pisten sollte – zumindest hoffe ich das – jeder Notfallausrüstung dabei haben und diese auch bedienen können. Bei der Rettung geht es sprichwörtlich um jede Minute.



