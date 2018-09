«Die Tierwohl-Initiative hätte bessere Chancen»

Umfragen zeigten, dass die Fair-Food-Initiative der Grünen anfänglich auf viel Sympathie stiess. Dann ist die Unterstützung aber eingebrochen. Warum?

Es ist im Prinzip dasselbe Muster wie bei den meisten anderen Initiativen: Zu Beginn wird in der Regel bloss der Initiativtitel bewertet, weil das Vorlagenwissen noch gering ist. Und diese Titel klingen meist gut, deshalb starten Initiativen meist sehr vielversprechend in den Abstimmungskampf. Sobald aber die Kampagnen einsetzen, wächst der Widerstand. Dieser war gross: Bundesrat und die bürgerlichen Parteien lehnten das Begehren ab. Im Falle der Fair-Food-Initiative werden wahrscheinlich vor allem zwei Dinge zum Meinungswandel geführt haben: Erstens, die Angst davor, dass die Lebensmittelkosten steigen und zweitens, die Haltung, dass die Initiative zwar gute Ziele verfolge, aber die jetzige Gesetzgebung eigentlich ausreiche.



Die Gegner warnten davor, dass bei einem Ja zu den Agrarinitiaitven mit höheren Preisen und mehr Einkaufstourismus zu rechnen sei – selbst die Migros schaltete sich ein. War dies das Killerargument?

Die Nachbefragungsanalysen werden es zeigen. Aber ja, ich gehe davon aus, dass das eine zentrale Rolle gespielt hat. Das Argument höherer Lebensmittelpreise enthält sogar zwei Nein-Gründe: Zum einen dürften vor allem Stimmende mit tiefem Einkommen aus diesem Grund ein Nein eingelegt haben. Sie wollen oder können nicht mehr für das Essen bezahlen. Zum anderen gab es aber auch solche, die mit den Forderungen der Initiative grundsätzlich einverstanden waren und persönlich vielleicht sogar bereit wären, höhere Preise zu bezahlen. Aber sie waren der Ansicht, dass die Initiative am Ende wenig nütze, weil die Konsumenten einfach ins Ausland einkaufen gehen.

Thomas Milic ist Abstimmungsforscher an der Universität Zürich und am Zentrum für Demokratie in Aarau. ist Abstimmungsforscher an der Universität Zürich und am Zentrum für Demokratie in Aarau.

Wir geben nur noch rund fünf Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel aus. Warum ist das Preisargument so wichtig?

Es spielt für jene, die das Essen nicht als eine moralische, fast schon quasi-religiöse Frage betrachten, eine wichtige Rolle. Sie wollen auch beim Essen sparen. Oftmals reicht das Einkommen tatsächlich nicht aus, um täglich Bio-Produkte einzukaufen. Für andere aber, die im Essen auch eine moralische Dimension erkennen, darin eine Art Bekenntnis zu einem bestimmten Lebensstil sehen, spielt der Preis naturgemäss eine weniger wichtige Rolle. Das Essen hat für diese Leute auch einen normativen Charakter, ist zum Teil sogar ein wichtiger Bestandteil der eigenen Identität.

Umfragen zeigten im Vorfeld, dass Frauen eher für Fair Food stimmen würden. Warum?

Das ist ein Muster, das sich bei Vorlagen, bei denen es im weitesten Sinne um Ernährung geht, tatsächlich oft zeigt. Es würde mich deshalb nicht überraschen, wenn es bei den beiden Vorlagen von heute auch so war. Diese Unterschiede zu erklären, fällt jedoch schon etwas schwerer. Der «Klassiker» unter den Erklärungen, der sonderbarerweise sowohl von links wie von rechts vorgebracht wird, ist jener, dass die Ernährung die «Domäne der Frau» sei und sie deshalb sensibilisierter sei für Ernährungsfragen. Vielleicht spielte das bei den älteren Stimmenden eine gewisse Rolle. Grundsätzlich würde ich jedoch eher argumentieren, dass Frauen generell eher links wählen und stimmen als Männer und – gerade bei der Fair-Food-Initiative wichtig – der Fleischkonsum bei Männern höher ist als bei Frauen.

Die Initiative «Für Ernährungssouveränität» wollte das Hofsterben stoppen. Warum erlitt auch diese Vorlage Schiffbruch?

Keine der drei Vorlagen des heutigen Abstimmungssonntag vermochte die Stimmbürgerschaft zu elektrisieren. Es zeichnet sich eine unterdurchschnittliche Stimmbeteiligung ab. Die Ernährungssouveränität-Initiative wurde wahrscheinlich oftmals gleich bewertet wie die Fair-Food-Initiative. Wer also die Fair-Food-Initiative ablehnte, schrieb wohl häufig auch automatisch ein Nein zur anderen Agrar-Initiative. Zur «Verteidigung» dieses Stimmverhaltens kann indessen gesagt werden, dass sich die beiden Vorlagen tatsächlich sehr ähnlich waren. Auch die Parteiparolen lauteten sehr ähnlich, insofern ist ein solcher Paket-Entscheid durchaus rational.

Derzeit werden auch Unterschriften für eine Abschaffung der «Massentierhaltung» gesammelt. Hat dieses Volksbegehren bessere Chancen, weil es «nur» um das Tierwohl geht?

Ja, ich denke, dass eine Initiative bessere Chancen hat, wenn sie sich nur auf ein Ziel konzentriert – in diesem Fall auf den Tierschutz – und nicht einen Strauss an Forderungen stellt wie die beiden Agrar-Initiativen von heute. Das ist logischerweise keine Garantie dafür, dass sie angenommen wird. Initiativen haben es traditionellerweise schwer. Aber eine Initiative wie Fair Food, die eine ganze Reihe an Forderungen stellt wie Tierschutz, Massnahmen gegen Food Waste, Verschärfung der Deklarationspflicht und Nachhaltigkeit, bietet am Ende zu viel Angriffsfläche. Es gibt dann nicht bloss einen Grund zur Ablehnung, sondern mehrere. Und in der Regel führt das dann zur Ablehnung einer Initiative.



(daw)